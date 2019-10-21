Banksy'den sanatseverlik sınavı

CEVAPLAR DEĞERLENDİRİLECEK

Dünyaca ünlü sokak sanatçısı Banksy, İngiltere'nin başkenti Londra'da, içine girilemeyen bir dükkan açmıştı. ‘Gayrisafi Yurtiçi Hasıla’ isimli dükkandaki eserler internet üzerinden satılacak. Ancak Banksy’nin bir şartı var: Eserler, “Sanat neden önemlidir” sorusuna cevap verebilecek müşteriler arasından rastgele seçtiği kişilere satılacak. Sorulara verilen yanıtlar ise komedyen Adam Bloom tarafından değerlendirilecek.

'Gayrisafi Yurtiçi Hasıla' isimli dükkandaki eserlerin satışından elde edilecek gelirle, Akdeniz’deki göçmenleri kurtarmak için gemi alınacak.

KOLEKSİYONERLERE SATIŞ YOK

Sanatı gösteriş unsuru ya da maddi bir değer olarak görmeyi eleştirmesiyle bilinen Banksy’nin yarışma için bazı kuralları var. Müşteriler, dükkandan en fazla bir eser satın alabilecek. Ayrıca servet sahibi bir koleksiyoncuya, kesinlikle hiçbir ürünün satışı yapılmayacak. 45 yaşındaki sokak sanatçısı, sosyal medya hesabından açıklama yaparak bu yarışmanın “Eğlenceli, bilgilendirici ve aydınlatıcı” olduğunu söyledi.