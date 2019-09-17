Bahreyn ve ABD Patriotlar konusunda anlaştı

Bahreyn, Patriot füze savunma sistemi satın alma konusunda ABD ile anlaştı.

Bahreyn resmi haber ajansı BNA'nın haberine göre, ABD'de temaslarda bulunan Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamad Al Halife ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Bahreyn'e Patriot satışı konusundaki anlaşmayı imzladı.

Görüşmede Bahreyn Veliaht Prensi Bin Hamad'ın söz konusu anlaşmanın ABD ile Bahreyn arasındaki savunma iş birliği çerçevesinde imzalandığının altını çizerek, “Patriot füze savunma sistemi Bahreyn'in güvenlik, istikrar ve egemenliğinin korunması ve hava savunmasının güçlendirilmesine önemli niteliksel bir katkı sağlayacaktır.” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

ABD Başkan Yardımcısı Pence'in ise Manama yönetiminin terörle mücadelesinden övgüyle söz ederek, Bahreyn'in bölgenin güvenlik ve istikrarına ciddi katkı sağladığını dile getirdiği kaydedildi.

Söz konusu görüşmede ayrıca ikili stratejik ilişkiler ve bölgesel konuların da değerlendirildiği belirtildi.

Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamad Al Halife, dün, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray'da kabul edilmişti.

(AA)