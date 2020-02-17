BAE resmen onayladı! Arap dünyasında bir ilk

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Federal Nükleer Denetim İdaresi, Kore Elektrik Enerjisi Şirketi (KEPCO) tarafından inşa edilen ve Arap ülkeleri arasında bir ilk teşkil eden santralin 1 no'lu reaktörünün faaliyete geçmesine izin verdi.

Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan da, yeni kurulacak santralle ilgili olarak "Bugün ilk nükleer tesis için işletme ruhsatı verilmesi, barışçıl nükleer enerji yolunda yeni bir döneme girildiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

El Nahyan ayrıca, "Önümüzdeki 50 yıl boyunca ihtiyaçlarımızı garanti altına almak için için hazırlanıyoruz ve en büyük gücümüz ulusal yeteneğimiz" açıklamasında bulundu.

Emirlikler Nükleer Enerji Şirketi'nin (ENEC) 2009'da yaptığı ihaleyi kazanan KEPCO, Abu Dabi'nin 270 kilometre batısında APR-1400 tipi 4 reaktörden oluşan bir nükleer santral inşa etmişti.

BAE'nin ve Arap Yarımadası'nda ilk nükleer enerji santrali olacak Bereket'in, 5 bin 600 megavat kapasiteyle BAE'nin elektrik ihtiyacının yüzde 25'ini sağlaması planlanıyor.