Azerbaycan'da ilk koronavirüs vakası görüldü

Azerbaycan'da ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi. Kovid-19'la ilgili yeni oluşturulan operasyonel karargahtan yapılan açıklamada, İran'dan Azerbaycan'a geçen bir Rus vatandaşında virüse rastlandığı belirtildi. Söz konusu kişinin hastanede karantinaya alındığı, durumunun stabil olduğu kaydedildi. Hastanın iletişimde olduğu kişilerin araştırıldığı belirtildi.

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Covid-19) dünyayı alarma geçirdi. Virüs, dünya genelinde 83 bin 704 kişiye bulaştı. Böylelikle koronavirüs görülen ülke sayısı 57'ye çıktı.

(AA)