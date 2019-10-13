13 Ekim 2019 Pazar 23:18:37 | Son Güncelleme: 13 Ekim 2019 Pazar 23:44:26
Aynal Arab'ın güneyindeki Amerika Birleşik Devletleri'ne ait gözetleme noktası boşaltıldı
Güvenlik kaynaklarınca, Aynal Arab'ın güneyindeki Amerika Birleşik Devletleri'ne ait gözetleme noktasının boşaltıldığı bildirildi.
Geçtiğimiz günlerde, Türkiye'nin söz konusu bölgedeki ABD gözlem noktasını vurduğu iddia edilmişti.
Ancak bu iddiadan kısa süre sonra hem Türkiye, hem de ABD bu iddiayı yalanlamıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Aynularab'ın güneyindeki gözetleme noktasını boşalttığı belirtildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ABD, Aynularab'ın güneyindeki gözetleme noktasını saat 15.00'ten itibaren boşalttı.
AA
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