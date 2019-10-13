Aynal Arab'ın güneyindeki Amerika Birleşik Devletleri'ne ait gözetleme noktası boşaltıldı

Geçtiğimiz günlerde, Türkiye'nin söz konusu bölgedeki ABD gözlem noktasını vurduğu iddia edilmişti.

Ancak bu iddiadan kısa süre sonra hem Türkiye, hem de ABD bu iddiayı yalanlamıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Aynularab'ın güneyindeki gözetleme noktasını boşalttığı belirtildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ABD, Aynularab'ın güneyindeki gözetleme noktasını saat 15.00'ten itibaren boşalttı.

AA