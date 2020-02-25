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25 Şubat 2020 Salı 17:46:29 | Son Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 17:46:56

Avusturya'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi

Avusturya'da, iki İtalyan vatandaşında yapılan testlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Avusturya'nın İtalya sınırındaki Tirol eyaletinde, iki İtalyan vatandaşında yapılan testlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi. Tirol Eyalet Başkanı Günther Platter, Tirol'a bağlı İnnsbruck kentinde yaşayan iki İtalyan'da virüse rastlandığı ve virüsün nereden bulaştığının henüz bilinmediğini söyledi.

Platter, Kovid-19'a ülkede ilk kez rastlandığını ve bu iki kişinin İnnsbruck Kliniğine kendilerinin başvurduğunu belirterek, söz konusu kişilerin hayati tehlikelerinin olmadığını dile getirdi.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Bölüm Başkanı Reinhild Strauss da kişilerin kimlerle görüştüğünün tespit edilmeye çalışıldığını aktardı.

Tirol Sağlık Birimi Müdürü Franz Katzgraber ise klinik bünyesinde Kovid-19 için özel bir birimin kurulduğunu, bütün olasılıklara hazırlıklı olunduğunu ifade etti.

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