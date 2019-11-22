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22 Kasım 2019 Cuma 20:23:19 | Son Güncelleme: 22 Kasım 2019 Cuma 20:23:57

Avustralya'da saldırıya uğrayan Müslüman kadından 'dayanışma' çağrısı

Avustralya'nın Sydney kentinde, saldırıya uğrayan Rana Elasmar isimli Müslüman hamile kadın, dayanışma çağrısı yaptı.

Avustralya'nın Sydney kentinde, saldırıya uğrayan Rana Elasmar, Facebook hesabından yaptığı açıklama, Avusturalya halkına, masum insanları radikal dini saldırılardan korumaları çağrısında bulundu.

Daha önce de sözlü saldırıya maruz kaldığını vurgulayan Elasmar, olayın fiziksel saldırı boyutuna gelebileceğini hiç düşünmediğini belirtti.

Elasmar, sözlü saldırının bile çok ağır olduğu yorumunu yaparak, "Bu doğru değil. İnsanların başka kişileri taciz edebilme haklarını kendilerinde bulmaları beni şaşırtıyor. Bu zayıflık göstergesi ve insanlık yoksunluğu." ifadesini kullandı.

Saldırganın ne kendisini ve ne de İslamı tanımadığını belirten Elasmar, "Bu tarz saldırının başkalarına da yapılmasını istemiyorum. İnsanların böyle alçakça saldırılara karşı birbirlerini savundukları ve mağdurları korumak için bir araya geldikleri bir dünya görmek istiyorum." değerlendirmesine yer verdi.

Elasmar, bu tarz saldırıların örnek teşkil etmemesi ve sessizlikle karşılanmaması gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Biz anneyiz, eşiz, çocuğuz ve nereye gidersek gidelim kendimizi güvende hissetmeyi, korkmadan geceleri dışarı çıkabilmeyi hak ediyoruz. Bu sorun çözülmezse çocuklarımızın böyle bir ortamda büyüyeceğinden endişe duyuyorum. Tüm inanç grupları birlik olmalı ve bana gösterilen dayanışma ruhunu, gelecekteki radikal dini saldırı mağdurlarını korumak için de sergilemeli."

Yeni Güney Galler Eyalet Polisi, 31 yaşındaki 38 haftalık hamile Elasmar'ın Parramata semtindeki Church Street'deki bir kafede arkadaşlarıyla oturduğu sırada Stipe Lozina tarafından yumruk ve tekmeli saldırıya uğradığını açıklamıştı.

Ülkedeki İslami çatı kuruluşları Avustralya İslam Konseyleri Federasyonu (AFIC) ve Avustralya Ulusal İmamlar Konseyi (ANIC) saldırıyı kınamıştı.

Gözaltına alındıktan sonra Paramatta Yerel Mahkemesinde hakim karşısına çıkan ve kefalet başvurusu reddedilen saldırgan Lozina, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti.

AA

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