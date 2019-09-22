Avrupa Yayın Birliğinden İzlanda'ya 'Filistin bayrağı' cezası

  • Bist 100
    100237
  • Dolar
    5,7477
  • Euro
    6,3537
  • Altın
    279,0310
İstanbul
19 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 3 yaralı Otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 3 yaralı
Aşı gribe bağlı ölümlere kalkan oluyor Aşı gribe bağlı ölümlere kalkan oluyor
Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 812. doğum yıl dönümü etkinlikleri Konya'da başladı Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 812. doğum yıl dönümü etkinlikleri Konya'da başladı
Lider Aytemiz Alanyaspor'dan ilk puan kaybı Lider Aytemiz Alanyaspor'dan ilk puan kaybı
TEKNOFEST İstanbul ödülleri sahiplerini buldu TEKNOFEST İstanbul ödülleri sahiplerini buldu
"Kronik Myelositer Lösemi'nin ilaçla tedavisinde yüzde 90 başarı mümkün" "Kronik Myelositer Lösemi'nin ilaçla tedavisinde yüzde 90 başarı mümkün"
ABD'de 'kimyasal madde' şüphesi: 3 ölü ABD'de 'kimyasal madde' şüphesi: 3 ölü
Gazze'deki 'Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi' yakında açılacak Gazze'deki 'Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi' yakında açılacak
Müslüman olan ABD'li caz sanatçıcı Della Miles Konya'da Müslüman olan ABD'li caz sanatçıcı Della Miles Konya'da
Selçuk Bayraktar: 1,5 milyonu da aştık ve dünya rekoru kırdık Selçuk Bayraktar: 1,5 milyonu da aştık ve dünya rekoru kırdık
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Anastasiades'in konuşması siyasi eşitlik içinde ortaklık anlayışından uzak KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Anastasiades'in konuşması siyasi eşitlik içinde ortaklık anlayışından uzak
Kastamonu'da beyaz eşya deposunda yangın Kastamonu'da beyaz eşya deposunda yangın
Siirt'te PKK'nın cephaneliği tam isabetle vuruldu Siirt'te PKK'nın cephaneliği tam isabetle vuruldu
"Yavrularımızı bize versinler" "Yavrularımızı bize versinler"
Trump'tan Biden açıklaması: Bunu söyleyerek yanlış yaptı Trump'tan Biden açıklaması: Bunu söyleyerek yanlış yaptı
Başkan Erdoğan, ABD'li senatör Lindsey Graham'ı kabul etti Başkan Erdoğan, ABD'li senatör Lindsey Graham'ı kabul etti
Çelik kanatların gösterisi büyüledi Çelik kanatların gösterisi büyüledi
Geri manevra yapan kamyonun altında kalan işitme engelli yaya öldü Geri manevra yapan kamyonun altında kalan işitme engelli yaya öldü
Stockholm'de Cammu Keşmir protestosu Stockholm'de Cammu Keşmir protestosu
Avrupa Yayın Birliğinden İzlanda'ya 'Filistin bayrağı' cezası Avrupa Yayın Birliğinden İzlanda'ya 'Filistin bayrağı' cezası
Osmaniye'de orman yangını Osmaniye'de orman yangını
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yeni teknolojilerin pazarı değil üreticisi olmak istiyoruz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yeni teknolojilerin pazarı değil üreticisi olmak istiyoruz
Namık Kemal'i 23 yıl sonra yeniden yorumlayacak Namık Kemal'i 23 yıl sonra yeniden yorumlayacak
Şimdi emekli olsam ne kadar maaş alırım? Emekli maaşı hesaplama formülü Şimdi emekli olsam ne kadar maaş alırım? Emekli maaşı hesaplama formülü

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

22 Eylül 2019 Pazar 17:47:21 | Son Güncelleme: 22 Eylül 2019 Pazar 17:52:48

Avrupa Yayın Birliğinden İzlanda'ya 'Filistin bayrağı' cezası

Avrupa Yayın Birliği, 64. Eurovision Şarkı Yarışması'nda Filistin bayraklı atkı açan İzlandalı Hatari grubundan dolayı İzlanda devlet televizyonuna para cezası verdi.

Euronews'te yer alan habere göre, Avrupa Yayın Birliği (EBU), İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen 64. Eurovision Şarkı Yarışması'nda İzlanda'yı temsil eden müzik grubu Hatari'nin finalde Filistin bayraklı atkı açması nedeniyle İzlanda devlet televizyonunu (RUV) cezalandırdı.

EBU'nun, İzlanda'yı yarışmada "Hatrio mun sigar" şarkısıyla temsil eden Hatari grubunun, Filistin bayraklı atkı açma eyleminin, EBU'nun "siyasi hareketleri yasaklayan kurallarının ihlali anlamına" geldiği gerekçesiyle RUV'a para cezası verdiği belirtildi.

Öte yandan, "escxtra" isimli haber sitesi, EBU'nun RUV'a 5 bin avro para cezası verdiğini, bunun EBU'nun en alt sınır cezası olduğunu aktardı.

EBU'nun resmi üyesi RUV'un ise verilen cezaya rağmen, Hollanda'nın Rotterdam kentinde yapılacak 2020 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılacağı kaydedildi.

Filistin bayrakları yarışmaya damgasını vurmuştu

İsrail'deki yarışmada puanlar dağıtılırken ekrana gelen Hatari grubunun üyeleri ellerindeki Filistin bayraklı atkıları açarak zafer işareti yapmıştı.

Hatari'nin bu hareketi yarışmaya damga vurmuş, sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Hatari yarışmayı 232 puanla 10'uncu sırada bitirmiş, bu İzlanda'nın 2009'dan bu yana aldığı en iyi derece olarak kayıtlara geçmişti.

Ayrıca yarışmada Amerikalı şarkıcı Madonna'nın verdiği mini konser sırasında ünlü şarkıcıya eşlik eden dansçılardan birinin kostümünün arkasında yer alan Filistin bayrağıyla sahneye çıkması da organizasyona damgasını vurmuştu.

64. Eurovision Şarkı Yarışması finalinde 26 ülke sahne almıştı. Yapılan oylamanın ardından Eurovision'da "Arcade" isimli şarkıyla Hollanda adına yarışan Duncan Laurence 492 puan alarak yarışmayı kazanmıştı. Yarışmada İtalya ikinci, Rusya üçüncü olurken ev sahibi İsrail ise 23. olmuştu.

aa

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ