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18 Ekim 2019 Cuma 15:15:42 | Son Güncelleme: 18 Ekim 2019 Cuma 15:17:16

Avrupa basını: YPG'lilerin yarı devletleri Rojava artık yok

Avrupa basını, Türkiye ve ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusu için varılan anlaşmaya ilişkin, Ankara'nın istediklerini elde ettiğini, terör örgütü YPG'nin "iç savaşın kaosu sırasında oluşturduğu Rojava"nın artık olmadığını yazdı.

İngiltere, Almanya, Fransa gibi Avrupa ülkelerindeki gazeteler, "PKK/YPG'nin 120 saat içinde güvenli bölgeden çıkması için Barış Pınarı Harekatı'na ara verilmesi" konusunda vardığı anlaşmaya sayfalarında geniş yer verdi. 

ABD basını: Türkiye istediği her şeyi aldı

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesinin haberinde, anlaşmanın, ABD'nin Türkiye'nin pozisyonunu büyük ölçüde kabul ettiği şeklinde görüldüğü belirtilerek, "Plan pek çok Suriyeli Kürt tarafından kuşkuyla karşılandı çünkü Kürtlerin (YPG/PKK) liderliğindeki kuvvetlerin (SDF) sınır bölgesinden ayrılması gibi Türklere askeri operasyonla başarabilecekleri şeyi ilk etapta verdi." denildi.

Times gazetesinde, anlaşmanın ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Ekim'deki Amerikan askerlerini geri çekme kararının yol açtığı savaştaki değişimi tersine çeviremeyeceği kaydedilerek, "YPG'lilerin iç savaşın kaosu sırasında oluşturduğu yarı devletleri Rojava artık yok. Esed'in ordusu, 7 yıl süren Kürt kontrolünün ardından Türk sınırına geri döndü ve Rusya, ABD'yi Suriye'deki en büyük güç olarak geride bıraktı." ifadesine yer verildi.

Telegraph gazetesinin haberinde, anlaşmanın, ABD'nin Türkiye'nin amaçlarını açıkça onayladığı ifade edilerek, Trump'ın 9 Ekim'de başlayan "ilk Türk saldırısına" yeşil ışık yakmasının ardından YPG'ye "ikinci kez ihanet ettiğine" yönelik suçlamalar olduğu belirtildi.

Almanya

Spiegel dergisinin internet sayfasındaki haberde, ''ABD, Erdoğan'a ne istediyse verdi'' başlığı kullanıldı.

Haberde, ABD ve Türk yetkililerin Suriye'nin kuzeyinde "ateşkes" için müzakere ettiklerini, bu müzakereden avantajlı çıkanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kaybedenlerin ise Trump ve Kürtler olduğu belirtildi.

Frankfurter Rundschau gazetesi, birinci sayfasında verdiği haberde, Trump'ın paylaştığı sosyal medya mesajında Erdoğan'a teşekkür ettiği vurgulandı.

Die Zeit gazetesinin internet sitesindeki haberde de ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müzakere ettiği ve ortaya çıkan sonucun da YPG tarafından kabul edildiği yazıldı.

Fransa

Le Figaro gazetesinin haberinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun terör örgütü YPG/PKK'lıların bölgeden tamamen geri çekildiğinde harekatın tamamlanacağını yönündeki ifadelerine yer verdi.

Le Monde gazetesi, "Türkiye ve ABD, Suriye'nin kuzeyinde geçici ateşkes ilan etti" başlığını kullandı. Haberde, Çavuşoğlu'nun harekatın bitirilmediğini, ara verildiğini ve YPG/PKK'lıların bölgeden tamamen geri çekildiğinde harekatın biteceği yönündeki ifadeleri kullanıldı.

Hollanda

De Volkskrant gazetesi, anlaşmayla Erdoğan'ın aslında tam istediğinin olduğu belirtilerek, SDG'nin (YPG/PKK) sözde komutanı Mazlum Abdi'nin "ateşkese" saygı duyduğu kaydedildi.

NRC gazetesi, Türkiye'nin istediği güvenli bölgeyi elde edebileceğini yazdı. Örgütün ateşkesi iyi karşıladığını fakat Türkiye'nin güvenli bölgede kalmasını kabul etmedikleri ifade edilen haberde, Erdoğan'ın ABD ile yaptığı müzakerede, Türkiye'nin kontrolü altındaki güvenli bölgeyi elde ettiği belirtildi.

Kamu yayın kuruluşu NOS'un haberinde, "ABD, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a önce yeşil ışık yaktı. Şimdi de buna çözüm olarak Ankara'nın tam da isteği, Suriye'de Kürtlerin olmadığı bir tampon bölge oluşturuluyor." denildi.

Avusturya

Devlet Televizyonu ORF'nin haberinde, bölgede yaşanan şiddetli çatışmaların ardından Türkiye'nin 120 saat askeri faaliyetlerini durdurma sözü verdiği, terör örgütü PKK/YPG'ye ait unsurların ise bölgeyi terk edeceği ifade edildi.

Kurier gazetesi, iki ülkenin beklenmedik şekilde silahların susturulmasında uzlaştığı kaydedilerek, Türkiye'nin "ateşkes yapılmadı" açıklamasının altı çizildi.

Ülkenin en çok satan sağ görüşlü gazetesi Kronen ise Türkiye ve ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde ateşkes hususunda anlaştığını kaydetti.

Haberde, anlaşmaya göre, terör örgütü unsurlarının bölgeden çekileceği ve Türkiye'nin planladığı güvenli bölgenin oluşturulacağı ifade edildi.

Yunanistan

Kathimerini gazetesi, "Ankara'nın ölçülerine göre anlaşma" başlıklı haberinde, anlaşmanın Türkiye'nin tam istediği şekilde sonuçlandığı belirtildi.

"Türkiye'nin ölçülerine göre biçilmiş ve dikilmiş bir anlaşma" şeklinde değerlendirilen anlaşmayla, YPG'lilerin 5 gün içerisinde bölgeyi tamamen terk edeceği vurgulandı.

To Vima gazetesinde yayımlanan haberde, ABD ve Türkiye'nin, aralarındaki olumsuz atmosfere rağmen Suriye konusunda beklenmedik şekilde uzlaşmaya vardığı belirtildi.

Haberde, taraflar arasında sağlanan anlaşmaya göre, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlara ara verirken, YPG'nin güvenli bölgeyi terk edeceği ve bölgenin tamamen Türkiye'nin kontrolüne geçeceği kaydedildi.

Avgi gazetesinin, "Kürtler, güçlülerin değirmen taşları arasında" başlıklı haberinde, "Trump ve Erdoğan, Kürtlere Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde tek yanlı olarak belirlediği güvenli bölgeyi terk etmeleri için 5 günlük süre tanıdı." ifadelerine yer verildi.

Haberde, Rusya'nın da "Kürtlerin" sınır bölgelerini terk etmesi konusunda güvence verdiği yazıldı.

(AA)

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