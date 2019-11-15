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15 Kasım 2019 Cuma 17:45:36 | Son Güncelleme: 15 Kasım 2019 Cuma 17:49:17

Amsterdam'da engellemeye rağmen ilk defa hoparlörden ezan okundu

Faslıların gittiği Mavi Cami'de, geçen hafta çatıdaki kablonun kesilmesi nedeniyle engellenen cuma ezanının hoparlörden okunması bu hafta tekrar denendi. Caminin basın sözcüsü Nourdeen Wildeman, "Biz Amsterdam'da yaşayan Müslümanlarız, burası bizim evimiz ve bu yüzden bu semtin de bir parçasıyız. Bu açıdan bakıldığında ezanın hoparlörden okunması bu semte ait olan bir şey aslında" dedi. Semt sakini Ursula van Spronsen, "Bugün özellikle ezanı dinlemeye geldim. Okunan ezan kulağa çok hoş geliyor" ifadelerini kullandı.

Çoğunlukla Faslıların gittiği Mavi Cami'de, cuma namazı ezanı geçen hafta yaşanan engellemeye rağmen bu hafta hoparlörden okundu.

Amsterdam'da ilk defa hoparlörden okunan ezanı dinlemek için dışarıda bekleyen cami cemaati ve semt sakinleri, ezanın okunuş anını cep telefonları ile kayıt altına aldı. 

Caminin basın sözcüsü Nourdeen Wildeman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta okunamayan ezanın bu hafta okunmasından mutlu ve gururlu olduklarını söyledi. 

Hollanda'da camilerin yüzde 7'sinde ezanın yıllardır hoparlörden okunduğunu fakat bunun başkent Amsterdam'da bir ilk olduğuna dikkat çeken Wildeman, "Semt sakinlerinin ezanın hoparlörden okunmasına farklı tepkiler var. Eleştiriler olsa da genel olarak tepkiler olumlu. Ezanın okunacağını ilan ettiğimizde yaygara kopsa da bu daha çok semt sakinlerinden değil siyasetçilerden geldi." diye konuştu. 

Wildeman, "Biz Amsterdam'da yaşayan Müslümanlarız, burası bizim evimiz ve bu yüzden bu semtin de bir parçasıyız. Bu açıdan bakıldığında ezanın hoparlörden okunması bu semte ait olan bir şey aslında." değerlendirmesine bulundu. 

Ezanın hoparlörden okunması ile ilgili bilgilendirmeyi akşamı yaptıklarını ve ilk defa camiye gelenler olduğunu belirten Wildeman, "Burada da güzel tepkiler aldık ve çok olumlu geçti. Biz semtin ortasında bir camiyiz ve kapımız herkese açık." ifadesini kullandı. 

Wildeman, diğer kentlerde yıllardır hoparlörden ezan okunan camilerin etrafındaki semt sakinlerinin zaman geçtikçe duruma alıştığını, Mavi Cami etrafında yaşayanların da durumu benimseyeceğini dile getirdi. 

Semt sakinlerinden Ursula van Spronsen, "Okunan ezan kulağa çok hoş geliyor. Bugün özellikle ezanı dinlemeye geldim. Daha önce de cami açıldığında dinlemiştim, çok hoşuma gitmişti. Camiye çok yakın bir yerde oturuyorum, evimden çok fazla duyulmasa da her hafta dinleyebilirim." dedi. 

Amsterdam'da bu duygu yaşamak için Bos en Lommer semtinden geldiğini söyleyen Samir El Kadaoui de ezanın hoparlörden okunmasının kendisinde farklı bir his oluşturduğunu da dile getirdi. 

Geçen hafta ilk defa hoparlörden okunması beklenen ezan, caminin çatısına giden kablonun kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kesilmesi sonucu engellenmişti.

1980'li yıllardan bu yana anayasal hak

Anayasada güvence altına alınarak dini inancın özgürce yaşanması öngörülen Hollanda'da, 1980'li yıllarda düzenlenen yasa ile ibadet sırasında dinlerin kendi inancına göre çağrı yapılmasına izin verildi.

Anayasa gereği yasaklama yetkisi olmayan belediyeler, sadece ezanın süresi ve sesin desibeli konusunda kısıtlama getirme yetkisine sahip.

Yaklaşık 500 cami bulunan Hollanda'nın farklı kentlerindeki bazı camilerde ezan yaklaşık 30 yıldır hoparlörden okunuyor.

AA

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