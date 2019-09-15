Altın klozet buhar oldu

İngiliz yetkililer, büyük bir soygunun şokunu yaşıyor. Eski Başbakan Winston Churchill’in doğduğu Blenheim Sarayı’na giren hırsızlar, bir sergi kapsamında getirilen “Amerika” adlı 18 ayar altın klozeti yerinden sökerek götürdü.

BİR KİŞİ GÖZALTINDA

Konuya ilişkin açıklamada bulunan polis yetkilisi Jess Milne, kurulu haldeki klozetin yerinden sökülmesinin “ciddi zarara ve su baskınına yol açtığını” söyledi. Değeri bir milyon sterlini ( 7.1 milyon TL ) geçen altın klozetin çalınması için en az iki aracın kullanıldığı tahmin edilirken, olayla ilgili 66 yaşındaki bir kişi gözaltına alınsa da klozet henüz bulunamadı.

İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan’ın sergisinin bir parçası olan klozet, 2016’da New York’ta sergilenmiş, 3 dakikalığına ziyaretçilerin kullanımına sunulmuştu.

‘ÖNGÖRÜLEMEYEN OLAY’

Blenheim Sarayı’ndan yapılan açıklamada da “öngörülemeyen bir olay” nedeniyle binanın kapalı olacağı belirtildi. İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan’ın sergisinin bir parçası olan klozet, 2016’da New York’taki Guggenheim Müzesi’nde sergilenmiş ve ziyaretçilerin kullanımına sunulmuştu. Kullanım 3 dakikayla sınırlandırılırken kapıda da korumalar beklemişti.