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13 Aralık 2019 Cuma 12:23:08 | Son Güncelleme: 13 Aralık 2019 Cuma 12:37:10

Almanya'da apartman patladı: Çok fazla yaralı olduğu bildiriliyor

Almanya'nın Blankenburg şehrinde yerel saatle 08:55'te bir apartmanda meydana gelen patlama sonucu en az 25 kişi yaralandı.

Almanya'nın doğusunda yaklaşık 22 bin kişinin yaşadığı Blankenburg şehrinde beş katlı bir apartmanda çok güçlü bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası en az 25 kişinin yaralandığı bildiriliyor.

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