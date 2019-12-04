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04 Aralık 2019 Çarşamba 14:48:59 | Son Güncelleme: 04 Aralık 2019 Çarşamba 17:33:02

Alman hükümeti, iki Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı

Alman hükümeti, Gürcü bir vatandaşın öldürülmesiyle bağlantılı olarak Rusya'nın Berlin Büyükelçiliğinde istihbaratçı olarak görev yapan iki diplomatı sınır dışı etme kararı aldı.

Alman hükümeti, Rusya'nın Berlin Büyükelçiliğinde istihbarat elemanı olarak çalışan iki diplomatı sınır dışı etme kararı aldı.

Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Viyana Sözleşmesi'nin 9. maddesi uyarınca Rusya'nın Berlin Büyükelçiliğindeki iki çalışanın "persona non grata" (istenmeyen kişi) ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, bu adımın, 23 Ağustos'ta Berlin'deki Tiergarten Parkı'nda işlenen Tornike K. cinayetinin aydınlatılmasında Rus makamlarının iş birliği yapmadığı gerekçesiyle atıldığı ifade edildi.

 

Rus tarafına cinayetin aydınlatılmasına katkı sağlaması çağrısında bulunulan açıklamada, Alman hükümetinin soruşturma çerçevesinde başka adımlar atma hakkını saklı tuttuğuna dikkat çekildi.

Spiegel dergisinin haberine göre, "persona non grata" ilan edilen iki diplomatın 7 gün içinde Almanya'yı terk etmeleri gerekiyor.

Öte yandan Federal Başsavcılık, Rus ve Gürcistan vatandaşlığına sahip olan Tornike K. cinayetiyle ilgili soruşturma başlattı.

Federal Başsavcılıktan yapılan açıklamada, cinayetin Rusya Federasyonu veya Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan kurumlarının talimatıyla işlendiğine ilişkin emarelerin bulunduğu ifade edildi.

Tornike K. 23 Ağustos'ta Tiergarten Parkı'nda silahla vurularak öldürülmüştü.

Cinayet zanlısı Rus vatandaşı Vadim K. gözaltına alınmış, olayda kullanılan silah da ele geçirilmişti.

Alman basınında Tornike K'nin birçok isim kullandığı belirtilerek öldürülen kişinin Berlin'de yaşadığı sırada Zelimhan K. ismini kullandığı, Rus istihbaratınca da bu isimle bilindiği ifade edildi.

Tornike K'nin Çeçenistan'da Rusya'ya karşı mücadele ettiği ileri sürülmüştü.

(AA)

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