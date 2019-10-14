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14 Ekim 2019 Pazartesi 10:14:04 | Son Güncelleme: 14 Ekim 2019 Pazartesi 10:14:51

ABD'ye giden göçmenlere Meksika engeli

Meksika güvenlik güçleri, Afrika, Karayip ve Güney Amerika ülkelerinden ABD'ye giden göçmen konvoyunu engelledi.

Meksika'nın güneyindeki Tapachula kentinde Afrika, Karayip ve Güney Amerika ülkelerinden gelerek ABD'ye ulaşmak üzere kuzeye hareket eden yüzlerce göçmenden oluşan konvoy, güvenlik güçlerince engellendi.

Geçiş vizesi almak üzere aylardır ülkede bekleyen çoğunluğu Afrikalı göçmenlerden oluşan grup, konvoy halinde yürüyerek kuzeye ilerlerken, kentin 32 kilometre kuzeyinde polisin ve ulusal muhafızların müdahalesiyle karşılaştı.

Otobüslere bindirilen göçmenler, yeniden Tapachula'ya getirildi.

Meksika, son aylarda, kendi toprakları üzerinden ABD'ye düzensiz göç akışını önleme çabalarını artırdı.

Meksika sınırındaki göçmen konvoyu

Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan 7 binden fazla kişinin bulunduğu göçmen konvoyu, geçen yıl aralıkta Meksika topraklarından ilerleyerek kuzeydeki sınır kenti Tijuana'ya ulaşmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan göçmen konvoyundan hiç kimsenin, mahkeme emri olmadan ülkeye alınmayacağını belirtmişti.

ABD ve Meksika hükümetleri arasında varılan "Meksika'da Kal" mutabakatı kapsamında, Meksika üzerinden ABD'ye göç başvurusunda bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının başvuru işlemleri sonuçlanana kadar sınır kenti Tijuana'da ikamet etmesi öngörülmüştü.

(AA)

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