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12 Kasım 2019 Salı 14:45:54 | Son Güncelleme: 12 Kasım 2019 Salı 14:46:51

ABD'nin 'darbeci geçmişini' Trump'ın yüzüne vuran Morales

Bolivya'nın istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales, 2018'de BM Güvenlik Konseyinde ABD Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı oturumda yaptığı çarpıcı konuşmayla hatırlanıyor.

Bolivya'nın istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales, ABD'ye yönelik uluslararası platformlarda yaptığı sert eleştirilerle tanınıyor.

ABD'nin özellikle Latin Amerika politikalarını yerden yere vuran Morales, 2018'de BM Güvenlik Konseyinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı oturumda yaptığı çarpıcı konuşmayla gündeme oturdu ve ABD'nin "darbeci geçmişini" Trump'ın yüzüne vurdu.

Morales, konuşmasında ABD'nin özellikle Latin Amerika ve Orta Doğu politikalarına sert göndermeler yaparak Washington'un demokrasiyi yüceltmekle ilgilenmediğini ifade etti.

Bolivya'nın istifa eden Devlet Başkanı, demokrasiyi yüceltmekle ilgilenseydi ABD'nin darbeleri finanse etmeyeceğini, diktatörleri desteklemeyeceğini ve Venezuela örneğinde olduğu gibi demokratik yollarla seçilmiş hükümetlere askeri müdahale tehdidinde bulunmayacağını söyledi.

ABD'nin demokrasiyi yüceltmekle ilgileniyor olsaydı insan hakları ve adaleti bu kadar az önemsemeyeceğine, insan haklarının korunması amacı taşıyan uluslararası anlaşmalara imza atacağına, sorgu mekanizmalarını ve Uluslararası Ceza Mahkemesini tehdit ve işkenceyi teşvik etmeyeceğine dikkati çeken Morales, ABD'nin Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyinden ayrılmasının, göçmen çocukları ailelerinden ayırmasının, onları kafeslere koymasının da demokrasiyi yüceltme amacı taşımadığının göstergesi olduğunu vurguladı.

Morales, konuşmasında çok taraflılıkla da alakadar olmayan ABD'nin Paris Anlaşması'ndan çekilmesini, Kudüs'ü yasa dışı biçimde İsrail'in başkenti ilan etmek gibi tek taraflı kararlar almasını buna örnek gösterdi.

Bolivya'daki kriz

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından muhalefet seçimlerde "hile" yapıldığını iddia etmiş ve taraflar karşılıklı olarak destekçilerini sokak gösterilerine çağırmıştı.

Tartışmalı seçim sonuçlarının ardından günlerdir seçimlerin iptal edilmesini ve tekrar seçime gidilmesini isteyen muhalifler, Evo Morales'in tekrar seçim yapılacağı duyurusunun ardından, Morales'in katılmadığı seçimler düzenlenene kadar protestoların devam edeceğini açıklamıştı.

Morales, Bolivya Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman'ın istifa çağrısının ardından görevi bırakmış, iltica teklifini kabul ettiği Meksika'ya gitmek üzere Bolivya'dan ayrıldığını duyurmuştu. 

(AA)

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