ABD'li Senatör Graham: Trump'a yönelik azil süreci 'partizan bir saçmalık', Senato'ya gelir gelmez hızlıca son bulacak

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Katar'da katıldığı "19. Doha Forumu"nda CNN televizyonuna ABD Başkanı Trump'a yönelik azil süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Graham, Trump'a yönelik azil sürecinin "partizan bir saçmalık" olarak nitelendirdi.

SENATO'DA HIZLI BİR ŞEKİLDE ÖLECEK

Graham, azil soruşturmanın Temsilciler Meclisinde oylandıktan sonra Senato'ya geleceğini hatırlattı ve "Senato'ya gelir gelmez hızlı bir şekilde ölecek ve hızlıca son bulmasını sağlamak için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

TRUMP, AZİL SÜRECİNDEN GÜÇLENEREK ÇIKACAK

ABD'li Senatör Graham, "Başkan Trump'ın bu süreçten daha güçlü bir şekilde çıkacağını düşünüyorum." dedi.

(AA)