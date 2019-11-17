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17 Kasım 2019 Pazar 17:55:21 | Son Güncelleme: 17 Kasım 2019 Pazar 17:59:06

ABD'li eski general Wald'den flaş Türkiye itirafı: Türkiye ABD ile aynı stratejik amacı paylaşmıyor

ABD'nin İncirlik'teki nükleer silahları hakkında konuşan Hava Kuvvetleri eski Generali Chuck Wald, Türkiye ile aynı stratejik hedefi paylaşmadıklarını savunarak, nükleer silahların İtalya'ya taşınması gerektiğini açıkladı.

2000’li yıllarda Avrupa Merkez Kuvvetleri Komutanlığı’nda komutan yardımcısı olarak görev yapan eski Hava Kuvvetleri Generali Wald, Amerikan yayın kuruluşu Bloomberg'e Erdoğan yönetimindeki Türkiye’nin son 5 yıldır ABD açısından sorun teşkil ettiğini belirtti.

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde terör unsurlarına karşı başlattığı Barış Pınarı Harekâtı’na gönderme yapan Wald, “Sonuç itibariyle, Türkiye’nin hamleleri, ABD ve NATO güçlerinin İncirlik’te kalıp kalmamasına ilişkin ciddi sorular doğuruyor” ifadesini kullandı.

TÜRKİYE İLE ABD AYNI STRATEJİK AMACI PAYLAŞMIYOR

General Chuck Wald, ABD ile aynı stratejik amacı paylaşmadığını ifade ettiği Türkiye’de bulunan İncirlik’teki nükleer imkânların Washington için kaygı nedeni olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

“Türkiye’de artan anti-Amerikancılığı ve Erdoğan’ın Rusya’ya yakınlaşma arzusu dikkate alındığında, o silahların yerini ivedilikle değiştirmek zorundayız. İdeal olarak, yeni evleri bir Avrupa toprağı olmalı. Bir seçenek İtalya’daki Aviano Hava Üssü’dür. Lojistik bakış açısından bu çok zor olmamalı.”

İŞTE İNCİRLİK’İN ALTERNATİFLERİ

İncirlik’in ABD’nin 39’uncu Kanat Komutanlığı’na da ev sahipliği yaptığını hatırlatan General Wald, “Bu güçlerin de yeri değiştirilmeli. Halihazırdaki alternatifler Kıbrıs ve Yunanistan” dedi.

Chuck Wald değerlendirmelerine şöyle devam etti:

“Bilhassa Yunanlar, son birkaç yıldır daha derin bir ABD askeri varlığı için haykırıyor ve giderek artan bir şekilde NATO içinde daha önemli bir rol istediklerini gösteriyorlar. Bu nedenle 39’uncu Kanat Komutanlığı’nı Yunan topraklarına yerleştirerek, bir taşla iki kuş vurulmuş olacak.”

 

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