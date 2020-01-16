16 Ocak 2020 Perşembe 18:51:29 | Son Güncelleme: 16 Ocak 2020 Perşembe 18:53:16
AB'den Mısır'da gözaltına alınan AA çalışanlarıyla ilgili açıklama
Avrupa Birliği'nden AA çalışanlarının Mısır'da gözaltına alınmasıyla ilgili yapılan açıklamada, "Meseleyi takip ediyoruz. Tüm profesyonel gazeteciler engelsiz bir şekilde çalışabilmeli" denildi.
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