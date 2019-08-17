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17 Ağustos 2019 Cumartesi 19:45:06 | Son Güncelleme: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 19:46:36

AB'den Hong Kong protestolarına ilişkin itidal çağrısı

Avrupa Birliği (AB), Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde suçluların Çin'e iade edilmesine yönelik tasarının iptali talebiyle düzenlenen protestoların sona ermesi için "kapsayıcı diyaloğa" ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, yaptığı yazılı açıklamada, 2 aydır çok sayıda vatandaşın toplanma ve gösteri hakkını kullandığını, ancak son dönemde şiddet olaylarının artığını belirterek, "İtidalli davranılması, şiddetin terk edilmesi ve tansiyonun düşürülmesi için acil adımlar atılması çok önemli." ifadelerini kullandı.

"Tüm tarafların dahil olduğu kapsayıcı ve geniş tabanlı diyaloğun kurulabilmesi gerekli." değerlendirmesinde bulunan Mogherini, Hong Kong halkının temel haklarını kullanmasında Çin idaresine de sorumluluk düştüğünü kaydetti.

ÇİN'E İADE TASARISI

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi, Hong Kong'da hüküm giyen veya haklarında suçlama iddiaları bulunan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdari Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı ve buna karşı yapılan protestolarla dünya gündeminin ilk sıralarında yer alıyor.

Söz konusu yasa tasarısı, 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu.

Tasarı politik suçları kapsam dışında tutuyor, ancak 7,4 milyon nüfuslu Hong Kong'da halkın büyük bölümü, insanların Çin'in yargı sistemi altında keyfi gözaltılar, adil olmayan yargı süreçleri ve hatta işkenceye maruz kalacağı kaygısını paylaşıyor.
Tasarının görüşülmesi protestolar nedeniyle 15 Haziran'da askıya alınırken, gösterilerine devam eden protestocular ise yasa tasarısı resmi olarak iptal edilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini açıklamıştı.

HONG KONG'UN STATÜSÜ

Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesiyle" uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti.

İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a, 2047'ye kadar Çin'e sadece dış politika ve savunma gibi alanlarda bağlı kalarak "tek ülke, iki sistem" politikasıyla idari bağımsızlığını ve yapısını koruma hakkı tanınmıştı.

(AA)

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