21 Şubat 2020 Cuma 23:09:28 | Son Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 23:14:37
ABD'de ölümcül kabus! Sayı 1000'i aştı
Dünya, Çin'in Vuhan kentinden yayılan virüse odaklanmışken, ABD'nin yüz binlerce kişiyi etkileyen virüsle başı dertte! ABD'de bu yıl gripten ölen çocuk sayısı 105'e çıkarak 2009'dan bu yana en yüksek rakamına ulaştı.
ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, bu yıl ABD'de gripten hayatını kaybeden çocukların sayısı 105'i buldu.
SEBEBİ HENÜZ BİLİNMİYOR
Uzmanlar, hastalığın bu kadar yayılmasının sebebinin ne olduğunun henüz bilinmediğini kaydetti.
ABD'de 2009'da ortaya çıkan H1N1 virüsü yoluyla yayılan grip salgınında 1000'in üzerinde çocuk yaşamını yitirmişti
AA
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