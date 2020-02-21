  • Bist 100
    116829
  • Dolar
    6,1003
  • Euro
    6,6258
  • Altın
    323,1430
İstanbul
3 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
ABD'de ölümcül kabus! Sayı 1000'i aştı ABD'de ölümcül kabus! Sayı 1000'i aştı
İçişleri Bakanlığı: 1 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu İçişleri Bakanlığı: 1 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu
ABD Dışişleri Bakanlığı: NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız ABD Dışişleri Bakanlığı: NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız
Devlet desteği alıp hileli iflasla 3 milyon lira dolandırdılar Devlet desteği alıp hileli iflasla 3 milyon lira dolandırdılar
Kurtulmuş: Avrupa'yı ırkçılık ve yabancı düşmanlığı zehirliyor Kurtulmuş: Avrupa'yı ırkçılık ve yabancı düşmanlığı zehirliyor
BM'den Esed rejimine ateşkes çağrısı: İdlib'de kabus ve şiddet döngüsü derhal son bulsun BM'den Esed rejimine ateşkes çağrısı: İdlib'de kabus ve şiddet döngüsü derhal son bulsun
Ömer Faruk Kavurmacı ve babasının yargılandığı davada karar Ömer Faruk Kavurmacı ve babasının yargılandığı davada karar
Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü
TIR karşı şeride geçip, 5 araca çarptı: 1 ölü, 5 yaralı TIR karşı şeride geçip, 5 araca çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
İran'da koronavirüsten 5 kişi öldü! Van'da Kapıköy Gümrük Kapısı'nda önlemler başladı İran'da koronavirüsten 5 kişi öldü! Van'da Kapıköy Gümrük Kapısı'nda önlemler başladı
Başhekimlik'ten bulunan bebek için açıklama Başhekimlik'ten bulunan bebek için açıklama
Ilımlı muhalif gruplar, esir düşen 2 savaşçılarını takasla kurtardı Ilımlı muhalif gruplar, esir düşen 2 savaşçılarını takasla kurtardı
ABD'de imalat sanayi PMI 6 ayın en düşük seviyesinde ABD'de imalat sanayi PMI 6 ayın en düşük seviyesinde
Darbeci Mısır yönetimi, Gazze sınırına duvar inşa ediyor Darbeci Mısır yönetimi, Gazze sınırına duvar inşa ediyor
Bakanı Akar, İdlib’deki faaliyetlerin idare edildiği Taktik Komuta Yeri’nde Bakanı Akar, İdlib’deki faaliyetlerin idare edildiği Taktik Komuta Yeri’nde
Kremlin sözcüsü Peskov, "Türkiye ile çatışma çıkar mı" sorusuna böyle cevap verdi Kremlin sözcüsü Peskov, "Türkiye ile çatışma çıkar mı" sorusuna böyle cevap verdi
Beyoğlu'nda patlama: İlk belirlemelere göre 1 yaralı Beyoğlu'nda patlama: İlk belirlemelere göre 1 yaralı
Emniyette mesai sistemi değişti! Polislerimiz daha çok istirahat edecek, motivasyonu yüksek olacak Emniyette mesai sistemi değişti! Polislerimiz daha çok istirahat edecek, motivasyonu yüksek olacak
Bakan Koca'dan flaş İran ve Koronavirüs açıklaması: Sınırımıza yakın bölgede hastalık görülmedi Bakan Koca'dan flaş İran ve Koronavirüs açıklaması: Sınırımıza yakın bölgede hastalık görülmedi
İran'la Covid-19'la ilgili tedbirlerin acilen hayata geçirilmesi kararlaştırıldı İran'la Covid-19'la ilgili tedbirlerin acilen hayata geçirilmesi kararlaştırıldı
Ceren Damar davasında karar Ceren Damar davasında karar
TMSF'den unutkan vatandaşa 240 milyon liralık çağrı TMSF'den unutkan vatandaşa 240 milyon liralık çağrı
Gaziantepli şehit gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı Gaziantepli şehit gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
Rus basını: Ankara, Rusya'ya hava sahasını kapattı Rus basını: Ankara, Rusya'ya hava sahasını kapattı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

21 Şubat 2020 Cuma 23:09:28 | Son Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 23:14:37

ABD'de ölümcül kabus! Sayı 1000'i aştı

Dünya, Çin'in Vuhan kentinden yayılan virüse odaklanmışken, ABD'nin yüz binlerce kişiyi etkileyen virüsle başı dertte! ABD'de bu yıl gripten ölen çocuk sayısı 105'e çıkarak 2009'dan bu yana en yüksek rakamına ulaştı.

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, bu yıl ABD'de gripten hayatını kaybeden çocukların sayısı 105'i buldu.

SEBEBİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Uzmanlar, hastalığın bu kadar yayılmasının sebebinin ne olduğunun henüz bilinmediğini kaydetti.

ABD'de 2009'da ortaya çıkan H1N1 virüsü yoluyla yayılan grip salgınında 1000'in üzerinde çocuk yaşamını yitirmişti

AA

EN ÇOK OKUNAN HABERLER