ABD'de ölümcül kabus! Sayı 1000'i aştı

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, bu yıl ABD'de gripten hayatını kaybeden çocukların sayısı 105'i buldu.

SEBEBİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Uzmanlar, hastalığın bu kadar yayılmasının sebebinin ne olduğunun henüz bilinmediğini kaydetti.

ABD'de 2009'da ortaya çıkan H1N1 virüsü yoluyla yayılan grip salgınında 1000'in üzerinde çocuk yaşamını yitirmişti

AA