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23 Ağustos 2019 Cuma 22:21:01 | Son Güncelleme: 23 Ağustos 2019 Cuma 22:49:15

ABD'de eski F-16 sivil satışa çıkarıldı

Florida merkezli JeatLease Palm Beach uçak kiralama ve satış şirketi, bu hafta birçok askeri hava aracının yanı sıra satış listesine bir F-16 uçağını da dahil etti. Şirket, 1980 model F-16A/B Block 20 tipi savaş uçağına 8,5 milyon dolar fiyat koydu. Listedeki F-16 uçağının gece görüş kaskı ve GPS güdümlü silah kullanma kabiliyetlerinin bulunduğu belirtildi. Şirketin satış listesindeki CASA C-295 askeri uçağı, C-130 Herkül askeri nakliye uçakları, AH-1 Süper Kobra taarruz helikopterleri ve Black Hawk tipi helikopterlerin UH-60A, UH-60L ve S-70A serileri de dikkati çekti

ABD'nin Florida eyaletinde bir jet kiralama ve satış firması, 1980 model F-16A/B Block 20 tipi savaş uçağını sivil satışa çıkardı.
 
Florida merkezli JeatLease Palm Beach uçak kiralama ve satış şirketi, bu hafta satış listesine birçok askeri hava aracının yanı sıra bir F-16 uçağını da dahil etti.
 
Şirket, gece görüş kaskı ve GPS güdümlü silah kullanma kabiliyeti bulunan ve son güncellemelerle 8 bin saat daha uçabilen F-16'ya 8,5 milyon dolar fiyat koydu.
 
Amerikan medyasında yer alan bazı haberlerde, şirketin 2017 ve 2018'de Hollanda ve Belçika gibi NATO üyesi ülkelerden onlarca ikinci el F-16 satın aldığı belirtildi.

BAŞKA ASKERİ HAVA ARAÇLARI DA LİSTEDE YER ALDI

Şirketin satış listesinde CASA C-295 askeri uçaklarının yanı sıra C-130 Herkül askeri nakliye uçakları, AH-1 Süper Kobra taarruz helikopterleri ve Black Hawk tipi helikopterlerin UH-60A, UH-60L ve S-70A serileri de dikkati çekti.

Şirketin internet sayfasında, C-130 tipi uçak 15 milyon dolardan satışa çıkarılırken, savaş helikopterlerine 2 ila 6 milyon dolar fiyat verildiği görüldü.

(AA)

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