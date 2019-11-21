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21 Kasım 2019 Perşembe 09:18:54 | Son Güncelleme: 21 Kasım 2019 Perşembe 09:23:54

ABD yeni bir oyunun peşinde mi? 'DEAŞ yeniden güçlenerek Batı'yı hedef alabilir'

ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan ordusunu bölgeden çektiğini açıklamasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu, 9 Ekim'de Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG'nin işgal ettiği bölgede 30 kilometrelik bir alanı temizlemek için Barış Pınarı Harekatını başlatmıştı. Bu gelişmelerin ardından Pentagon yeni bir DEAŞ raporu yayınlayarak, 'Yeniden güçlenerek Batı'yı hedef alabilirler' dediler. Bunun üzerine akla hemen, "ABD yeni bir oyunun peşinde mi?" sorusu geldi.

Trump, daha sonra bir grup Amerikan askerinin bölgedeki petrol sahalarının güvenliğini sağlamak için bölgede kalacaklarını duyurmuştu.

"DEAŞ YENİDEN GÜÇ KAZANIYOR"

AFP'nin haberine göre, ABD Savunma Bakanlığı Denetleme Dairesi'nin IŞİD tehdidinin yeniden gün yüzüne çıktığına vurgu yapılan raporunda şu ifadeler yer aldı:

" DEAŞ, Türkiye'nin operasyonunu ve ardından Amerikan askerlerinin çekilmesini, Suriye'deki kabiliyetleri ile kaynaklarını yeniden yapılandırmak, ülke dışında saldırı düzenleme kapasitesini güçlendirmek için çıkarına kullandı."

"BATILI ÜLKELER, YENİ SALDIRI TEHDİDİ ALTINDA"

Pentagon'un bağımsız soruşturma birimi olarak faaliyet gösteren Denetleme Dairesi, ' DEAŞ'ın Batı'yı hedef almak ve dünya genelindeki 19 uzantısına ve ağına destek sağlamak için zaman ve alana sahip olabileceği' uyarısında bulundu.

Raporda, ABD Savunma İstihbarat Ajansı'nın (DIA) sağladığı bilgiler kaynak gösterildi.

"UZUN VADEDE SURİYE'DE NÜFUZ KAZANABİLİRLER"

DIA'ya atıfta bulunulan raporda 'DEAŞ'ın uzun vadede Suriye'de bazı nüfuz merkezlerinin kontrolünü yeniden sağlamaya ve dünya genelindeki izlerini genişletmeye çalışacağı' belirtildi.

Rapora göre DIA, DEAŞ lideri Ebubekir el Bağdadi'nin 26 Ekim'de ABD özel harekât timi tarafından öldürülmesinin de 'örgütün yeniden yapılanması üzerinde çok etkili olmayabileceğini' söyledi.

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