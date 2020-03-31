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31 Mart 2020 Salı 07:34:24 | Son Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 07:57:04

ABD sağlık sistemi alarm veriyor! Yüzlerce solunum cihazına acilen ihtiyaç var

Dünya genelinde koronavirüs salgınının en fazla yayıldığı ülke haline gelen ABD'de tıbbi malzeme eksikliği alarm vermeye başladı. New York'un Belediye Başkanı Bill de Blasio, sadece bir haftalık tıbbi malzemesi kaldığını açıkladı. Yüzlerce solunum cihazına acilen ihtiyaç var.

Koronavirüs salgınının yeni merkez üssü ABD, zor günler geçiriyor. Ölü sayısının 2 bin 509'e yükseldiği vaka sayısının ise 143 bin 25'e çıktığı ülkede tıbbi malzeme stokları tükeniyor. Ölü sayısının bini geçtiği New York'un Belediye Başkanı Bill de Blasio, sadece bir haftalık tıbbi malzemesi kaldığını açıkladı. Blasio ayrıca, yüzlerce solunum cihazına acilen ihtiyaç olduğunu bildirdi.


Evde kalma kuralını 15 Nisan'a kadar uzatan New York Valisi Andrew M. Cuomo ise, 8 bin 500'e yakın hastanın hastanelerde tedavi gördüğünü aktararak, "Binlerce kişinin öleceğini düşünmekten başka şansımız yok" dedi. Salgından en çok etkilenen başkent Washington'da, hastaneleri dolduran korona virüsü hastalarına yer açabilmek amacıyla planlanmış birçok ameliyat iptal edildi.

ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait bin yatak kapasiteli hastane gemisi USNS Comfort, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında New York Limanı'na ulaştı. Bin 277 personelin 24 saat görev yapacağı gemide 12 ameliyat odası bulunuyor. USNS Comfort'ta corona virüsü ile bağlantısı olmayan diğer hastaların tedavi edileceği belirtildi.

ÇİN'DEN ACİL YARDIM

ABD salgınla mücadele edebilmek için diğer ülkelerden yardım almaya başladı. Çin ile yapılan anlaşma kapsamında, dün tıbbi malzeme taşıyan ilk uçak New York'a indi. Söz konusu uçakla 130 bin adet N95 maskesi, 1,8 milyon adet ameliyat maskesi, 70 bin termometre ve 10 milyondan fazla tıbbi eldiven olduğu belirtildi. Beyaz Saray, iki ülke arasında kamusal ve özel iş birliği yapıldığını ve gelen uçağın beklenen 20 uçaktan ilki olduğunu açıkladı. Ülkede koronavirüse bağlı ölümler hızla artarken Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Yöneticisi Dr. Anthony Fauci ise "ABD'de 100 bin veya daha fazla ölümün yaşanabileceği" uyarısında bulundu.

(Sabah)

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