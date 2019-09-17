ABD’li Ferdinand

OTEL BAHÇESİNDE BULUNDU

Meteor isimli 3 yaşındaki sığır, geçtiğimiz salı Virginia’ya bağlı Lovingston bölgesinde, kendisini taşıyan römorktan kaçmıştı. Günlerce kaçmaya devam eden Meteor, bir otelin etrafındaki çayırda dolaşırken görüldü. Hayvanın fotoğrafını paylaşan otelin sahibi Deb Verplank, “Burada olduğu için çok mutlu görünüyor. Çok akıllı bir sığır. Kaçış planını destekledik.” ifadelerini kullandı.

SÜRÜYLE YAŞAMINI SÜRDÜRECEK

Çiftlik hayvanının kaçış macerası kısa sürede sosyal medyada popüler hale geldi. Çiftçi Robert Cissell, hayvanını sahip olduğu ün nedeniyle kesmeyeceğini açıkladı. Sığırı “kendi halinde” diye tarif eden Cissell “Damızlık sürümüzle yaşamını sürdürecek” dedi. Meteor için Twitter hesabı dahi kuruldu. Hayvanla ilgili gelişmeleri paylaşan ABD’liler, Meteor için “bir İspanyol güreş boğası” ifadesini kullanıyor.