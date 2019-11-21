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21 Kasım 2019 Perşembe 13:08:26 | Son Güncelleme: 21 Kasım 2019 Perşembe 13:10:33

ABD: Kore Yarımadası'ndan çekilmeyeceğiz

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Kore Yarımadası'ndan asker çekmeyi düşünmediklerini açıkladı.

Güney Kore medyasında çıkan haberleri yalanlayan Esper, "Kesinlikle gerçek değil. Pentagon Kore Yarımadası'ndan hiçbir askeri çekmeyi şu an düşünmüyor" dedi.

Esper, ülkesinin Güney Kore ile askeri tatbikatı erteleme kararına Kuzey Koreli yetkililerden gelen açıklamalara ilişkin ise "Bizim istediğimiz kadar olumlu değil" ifadesini kullandı. Kuzey Koreli yetkililerden gelen açıklamalara rağmen Seul ile planlanan askeri tatbikatı erteleme kararına yönelik Esper, "Doğru olanı yaptığım için pişman değilim" diye konuştu.

Askeri tatbikatın ertelenmesi dikkate alınmadı

Kuzey Kore yönetimi, ABD'nin ülkeye yönelik "iyi niyet göstergesi olarak" Güney Kore ile ortak askeri tatbikatı erteleme kararını dikkate almayacaklarını açıklamıştı.

Kuzey Koreli üst düzey yetkililerden Kim Yong-chol, ABD'nin "nükleer müzakerelerin yeniden başladığını görmek istiyorsa, bu askeri tatbikatı tamamen rafa kaldırması ve ülkesine karşı düşmanca tutumu terk etmesi" gerektiğini belirtmişti.

Esper ve Güney Kore Savunma Bakanı Jeong Kyeong-doo, Güney Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Savunma Bakanları Toplantısı için bulundukları Tayland'da düzenledikleri basın toplantısında, ortak hava tatbikatını ertelediklerini duyurmuştu.

ABD Savunma Bakanı Esper, "Bu kararı, diplomasi ve barışın gelişmesine olanak veren bir ortama katkı sağlaması için iyi niyet jesti olarak aldık. Pyongyang'ı da aynı şekilde iyi niyet göstererek, koşulsuz ve tereddütsüz müzakere masasına dönmeye çağırıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da pazar günü Twitter'da yaptığı paylaşımda, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a nükleer görüşmelere geri dönme çağrısı yapmıştı.

Trump, "Acele etmelisin ve anlaşmayı sağlamalısın. Yakında görüşürüz." paylaşımında bulunmuştu.

Kuzey Kore ise Trump'ın, yakında Pyongyang lideri Kim Jong-un ile görüşebileceği imasına karşılık, ülkeye yararı olmayan görüşmelerle ilgilenmediklerini bildirmişti.

(AA)

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