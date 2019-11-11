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11 Kasım 2019 Pazartesi 11:07:56 | Son Güncelleme: 11 Kasım 2019 Pazartesi 11:38:08

ABD, Kandil'i gözden çıkardı: YPG'li teröristler için yeni bir kahramanlık senaryosu yazacaklar

Barış Pınarı Harekatı Suriye'nin kuzeyinde kurulacak terör devletçiği projesini alt üst ederken, "YPG/PKK'nın Suriye'de bundan sonra nereye evrileceği?" sorusu da tartışılmaya devam ediyor. Batı dünyasında 'özgürlük savaşçısı olarak' gösterilen YPG'li teröristler için yeni bir kahramanlık senaryosunun devreye sokulabileceğini belirten Genelkurmay eski İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin, "Yeni bir terör örgütü bahanesiyle Rakka ve Deyrizor hattına çekilen YPG'lilerin bir kısmı, Irak'ın tartışmalı bölgeleri olan Kerkük, Musul ve Telafer gibi bölgelere konuşlandırılabilir" uyarısında bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusunun başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile birlikte, Suriye'nin kuzeydoğusundaki YPG devletçiği projesine darbe vuruldu.

ABD ve Rusya ile sağlanan mutabakatlar kapsamında harekata ara veren Türkiye, YPG'li teröristlerin sınırlarının 30 kilometre güneyine çekilmesi için süreci de yakından takip ediyor.

Bu kapsamda, "Rakka ve Deyrizor hattına çekilen örgütün nereye evrileceği, Türkiye için tehdit olmaktan çıkacak mı?" sorusu da tartışılmaya devam ediyor.

Genelkurmay eski İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin, "Rakka ve Deyrizor hattına çekilen YPG'lilerin bir kısmının Irak'ın tartışmalı bölgeleri olan Kerkük, Musul ve Telafer gibi bölgelere konuşlandırılacağını düşünüyorum. Burada onlar üzerinden başka bir kahramanlık hikayesi yazılacaktır. Trump'ın DEAŞ bitti sözünden sonra bir hikaye yazılamazdı" değerlendirmesinde bulundu.

Petrol ABD için bir bahane

"ABD ordusu Suriye'den çekilmişken, neden geri döndü?" sorusunu da yanıtlayan Pekin, "YPG'nin Irak ve Suriye'de hakimiyet kurmasını istiyorlar. Bu açıdan ABD'nin Suriye'deki petrol bölgeleri kullanmak için varlığını devam ettirmesi çok uydurma bir gerekçe. Asıl gerekçe, YPG'nin desteklenmesi hem Suriye ve hem Irak'a bir düzen verilmesi" ifadelerini kullandı.

Kandil'i gözden çıkardılar

ABD'nin Irak ve Suriye'yi YPG terör örgütü ile dizayn etmeye çalıştığının altını çizen Pekin, "Terörist Ferhat Abdi Şahin'i general olarak tanımlıyorlar çünkü Kandil'dekileri gözden çıkarttılar. Yeni dönemde PKK'yı ortadan kaldırıp, YPG'yi bu işi başlatıyorlar. Irak'ın kuzeybatısında yeni bir DEAŞ'a zemin hazırlayacak altyapı var. Burada yeni bir terör oluşumu istihbarat örgütleri çıkartılacak. Bu örgüte karşı da muhtemelen YPG kullanılarak, kahramanlaştırılacaklar" değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin gerçek amacı ne?

"Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı engellemek için büyük çaba sarf eden Washington'ın bölgedeki amacı ne?" sorusuna ise Pekin, "ABD bölgeyi dizayn etmekten hiçbir zaman vazgeçmedi. Washington, burada İran'ı kontrol etmek istiyor. İran'ın Irak ve Suriye'deki birliklerini geriye çekmeye, çevrelemeye çalışıyor" dedi.

(Yeni Şafak)

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