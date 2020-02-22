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22 Şubat 2020 Cumartesi 07:02:13 | Son Güncelleme: 22 Şubat 2020 Cumartesi 07:02:48

ABD, İtalya ve İran’da koronavirüs alarmı

ABD'de ve İtalya'da yeni tip korona virüs vakalarına rastlanıldı. ABD'de vaka sayısı 34'e yükselirken İtalya'da da 14'e yükseldi. İran'da Corona virüs tespit edilen 18 kişiden 5'i hayatını kaybetti.

ABD’de yeni tip korona virüs (Covid-19) taşıdığı tespit edilen hasta sayısının 34’e ulaştığı bildirildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yapılan açıklamada, söz konusu 34 kişiden 18’inin, salgın nedeniyle Japonya’da karantinaya alınan Diomand Princess yolcu gemisinden, 3 kişinin de daha önce Çin’in Wuhan bölgesinden tahliye edilen Amerikalılar olduğu belirtildi.

İTALYA’DA 6 KİŞİDE TESPİT EDİLDİ

İtalya’da Milano’nun 60 km güneydoğusunda bulunan 15 bin 800 nüfusa sahip Codogno kentinde, 6 İtalya vatandaşında korona virüsü tespit edildi. Ülke genelinde sayı 14’e yükseldi.Virüsün ilk tespit edildiği kişinin yakın zamanda Çin’den İtalya’ya seyahat eden bir arkadaşıyla görüştüğü öğrenilirken, şu an karantinada tutulduğu ve durumunun ciddi olduğu kaydedildi.

Vakanın onaylanmasını ardından, hastanın hamile eşi de dahil olmak üzere çevresindeki insanlarda da virüs tespit edildi. Bunun yanı sıra, kentte 250 kişiye korona virüsü şüphesiyle test yapıldığı kaydedildi.

Codogno kentinde vaka sayısının artmasıyla okul, kafe ve restoranların “pazar gününe kadar” kapalı kalacağı duyuruldu.

İRAN’DA 18 VAKA TESPİT EDİLDİ

Sağlık Bakanı Koca, İran Sağlık Bakanı Said Nemeki ile İran’da yaşanan yeni tip korona virüsü (Covid-19) vakasıyla ilgili telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmeye ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Koca, “İran Sağlık Bakanı Sayın Said Nemeki ile ülkelerinde yaşanan Kovid-19 vakasıyla ilgili telefon görüşmesi gerçekleştirdik. İki ülke arasında alınması gereken tedbirleri acilen hayata geçireceğimizi karşılıklı olarak teyit ettik. Komşumuzun bu hadiseye karşı her zaman yanındayız” ifadelerini kullandı.

Koca, İran Sağlık Bakanı Nemeki’nin açıklaması doğrultusunda da şüpheli 750 kişiden numune alındığını bunların 18’inde corona virüsü bulunduğunu, 5 kişinin hayatını kaybettiğini söylediğini bildirdi.

Dün geçeden itibaren İran’dan gelen tüm yolcuların sağlık kontrolünden geçtiğini belirten Koca, hastalık belirtisi olan vatandaşların Türkiye’ye alınmadığını da belirtti.

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