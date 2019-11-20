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20 Kasım 2019 Çarşamba 16:25:09 | Son Güncelleme: 20 Kasım 2019 Çarşamba 16:30:53

FETÖ, ’dinlerarası diyalog’’ perdesi arkasından ilişki ağını genişletmeye devam ediyor

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), ABD’nin başkenti Washington civarında bulunan kiliselerde ’dinlerarası diyalog’’ perdesi arkasından ilişki ağını genişletmeye ve örgütün propagandasını yapmaya devam ediyor

1999 yılında kurulan Rumi Forum ‘’dinler arası diyalog’’ yalanıyla ABD’deki kiliselere sızıyor.

“Dinler arası, kültürler arası diyalog” ile FETÖ lideri Fetullah Gülen düzenlenen etkinliklerde büyük övgüyle Fetullah’ı “scholar of extraordinary abilities”, (fevkalade yeteneklerle donanmış) bir kişi olarak tanımlıyor.

FETÖ’cüler Mevlana’nın ismin kullanıyor

Kiliselerde ise FETÖ’cülerin ABD’de hayatı ve sözleriyle tanınan Mevlana Celaleddin Rumi ismini kullanmaları dikkat çekiyor.

Başkent Washington’da Rumi Forum, New York’ta Cornell Mevlana Cemiyeti’nden (Cornell Rumi Society) ve Ohio’daki Cleveland Mevlana Vakfı’na (Rumi Foundation of Cleveland) kadar ülkenin farklı bir çok eyaletlerinde faaliyet gösteriyor.

Kilisede etkinlikler düzenliyor

Başkent Washington, Virginia ve Maryland eyaletlerinde bulunan kiliseleri mesken tutan FETÖ’cü kurum ‘’dinlerarası diyalog’’ yalanıyla herkesi kilisedeki etkinliklerine çağırıyor.

Kiliside Ramazan iftarı

FETÖ’nün ABD’deki okul yapılanmasının öncülerinden olan Pacific Institute, bir kilisede iftar vermişti. İftar davetlileri arasında Los Angeles FBI direktörü ile polisler de vardı. FBI’ın Kaliforniya’daki en tepe yöneticilerinden olan Stephen Woolery ile Los Angeles polis departmanında görevli emniyet müdürleri, FETÖ iftarında, FETÖ üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirmişti.

Ayrıca başkent Washington’da bulunan First Christian Kilisesi’nde de geçtiğimiz ramazan ayında FETÖ’cüler iftar yemeği düzenlemişti. Bu etkinlikte yine ‘’dinlerarası diyalog’’ yalanıyla Kur’an-ı Kerim ve İncil okunmuştu. Yine aynı FETÖ kurumu Washington’daki St Albans Kilisesi’nde yine bir iftar programı düzenlediler ve panel gerçekleştirmişlerdi.

Kiliside arkadaşlık yemeği

FETÖ üyeleri kiliseyle ortak program düzenlemişti. Geçtiğimiz senelerde Rumi Forum’u destekleyen FETÖ’cüler Virginia eyaletinin Hampton Roads şehrindeki Freemason Street Baptist Kilisesi’yle birlikte ortak panel düzenlemişlerdi.

Mevlana’nın mesnevilerini kilisede anlatıyorlar

FETÖ’cü kurum geleneksel olarak kiliselerde Mevlana’nın mesnevi ve sözlerini anlatıyor. Geçtiğimiz ay Sara Ellen Swatt isimli konuşmacı Başkent Washington yakınlarında bulunan Arlington First Presbyterian kilisesinde ağırlamıştı. Mevlana’nın ismini kullanan FETÖ’cüler farklı konusmacıları kiliselerde ağırlayarak ‘’dinlerarası diyalog’’ yalanını kullanıyor.

Fairfax Dinlerarası Dostluk Yürüyüşü

Geçtiğimiz Nisan ayında  Fairfax United Methodist Kilisesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve 7 kilisenin katıldığı etkinliğe FETÖ’nün Rumi Forum kurumundan kişiler katılarak bölgedeki kiliseleri ziyaret etmişti.

“Dinlerarası Diyalog” söylemi

“Dinlerarası diyalog” söylemi altında her yıl çeşitli etkinlikler düzenleyen Rumi Forum, FETÖ’nün Washington’da siyaset ve iş dünyasının ileri gelenlerine ulaşmak için en fazla kullandığı yapıların başında geliyor.

Delaware, Kentucky, Maryland, North Carolina ve Virginia eyaletlerinde de şubeleri olan Rumi Forum, FETÖ’nün bir diğer yapısı olan Ortak Değerler İttifakı ile çalışmalar yapıyor.

Kaçak FETÖ’cü Emre Çelik Danışma Kurulu’nda yer alıyor

Rumi Forum’un Danışma Kurulun’daki isimlerin hepsi Amerikalı ya da yabancı isimlerden oluşuyor.

Daha önce de Avustralya’nın Melbourne kentinde FETÖ ile bağlantılı kuruluşlarda önemli görevlerde bulunan Çelik, yaklaşık 8 yıl Washington’daki Rumi Forum’un başkanlığını yürüttü. Şimdi ise firari FETÖ’cü danışma kurulu üyesi arasında yer alıyor. FETÖ’nün elebaşı Fetullah Gülen’in “onursal başkan”ı olduğu Rumi Forum, ABD’de 1999’da kuruldu.

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