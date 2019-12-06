ABD’de soyguncularla çatışma: 4 ölü
ABD'nin Florida eyaletinde kuyumcuyu soyduktan sonra kaçan silahlı iki kişinin peşine düşen güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada 4 kişi öldü.
Ülke basınında yer alan habere göre, FBI ajanı George Piro yaptığı açıklamada, Florida eyaletinin Miami kentine yakın Coral Gables'da iki silahlı soyguncunun bir kuyumcuyu soymasının ardından United Parcel Service (UPS) şirketine ait bir kamyonu çaldığını belirtti.
Kamyonun sürücüsünü de rehin alan soyguncularla polis ekipleri arasında çatışma çıktığını kaydeden Piro, olayda 2 soyguncunun, kamyon sürücüsünün ve bir sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
(AA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Türk muhabire kur yaptı
- Fransa'yı kilitleyen grev 2'nci gününde! Bugün açıklayacaklar
- Putin'den flaş açıklama: ABD ile koşulsuz anlaşmaya hazırız
- İngiliz The Times, çirkin Türkiye haberini kaldırmak zorunda kaldı
- Rusya'dan kritik 'Türkiye'ye yeni S-400' açıklaması