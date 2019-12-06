ABD’de hava üssüne silahlı saldırı: 2 ölü, 10 yaralı

Olay, Florida’da bulunan Pensacola Hava Üssü’nde meydana geldi. Yerel saatle 09.00’da silahlı bir saldırgan hava üssüne saldırıda bulundu. Saldırı sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin de yaralandığı bildirildi. ABD Donanması’ndan yapılan açıklamada, silahlı saldırganın öldürüldüğü ve durumun kontrol altına alındığı açıklandı.

DHA