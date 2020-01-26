26 Ocak 2020 Pazar 13:32:26 | Son Güncelleme: 26 Ocak 2020 Pazar 13:35:13
ABD, Çin'in Wuhan şehrindeki Başkonsolosluğunu kapatma kararı aldı
ABD, korona virüsü nedeniyle Çi'in Wuhan şehrindeki Başkonsolosluğunu kapatma kararı aldı. Konsolosluk çalışanları ve aileleri de ülkeden en kısa sürede çıkartılacak.
Çin'in Wuhan kentinden çıkan virüs salgını sebebiyle tüm dünya teyakkuzda.
ABD tarafından yapılan açıklamaya göre virüsün hızlı yaşanmasından endişe edilerek ABD'nin Wuhan Başkonsolosluğu kapatıldı.
Konsolosluk çalışanları ve aile üyelerinin derhal şehirden çıkartılarak ABD'ye getirilmesi için çalışmalar başladı.
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