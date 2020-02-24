ABD Başkanı Trump'a Hindistan'da kurşun geçirmez camlı önlem

Hindistan'a giden ABD Başkanı Trump, 3 milyar dolarlık anlaşmaya imza atarak yine kazançlı bir şekilde eve dönmeyi garanti etti. ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan'a iki günlük resmi ziyaret düzenledi. Trump, programı kapsamında Ahmedabad şehrindeki Motera Stadyumu’nda, yaklaşık 100 bin kişiye hitap etti.





TERÖRLE MÜCADELE MESAJI

Trump konuşmasında, "ABD ve Hindistan, teröristleri durdurmak ve onların ideolojileriyle mücadele etmek için birlikte çalışmaya kararlıdır." dedi.

Ülkesinin Pakistan ile ilişkilerine de değinen ABD Başkanı, İslamabad yönetimi ile çok iyi diyaloğa sahip olduğunu kaydetti ve "Bu çabalar sayesinde, Pakistan ile bilimsel ilerleme kaydetmeye başlıyoruz." diye konuştu.



TRUMP İÇİN KURŞUN GEÇİRMEZ CAM

Bu arada ABD Başkanı, konuşmasını sahneye kurulan kurşun geçirmez camın arkasından gerçekleştirdi.





YENİ DELHİ İLE 3 MİLYAR DOLARLIK SAVUNMA ANLAŞMASI

Trump, ABD'nin gezegendeki en iyi ve en korkulan askeri teçhizatı Hindistan'a sunmayı dört gözle beklediğini belirterek, Yeni Delhi yönetimiyle yaklaşık 3 milyar dolarlık savunma anlaşması imzalayacaklarını söyledi.

"HİNT - PASİFİK BÖLGESİNİ KORUYACAĞIZ"

ABD'nin, savunma alanında Hindistan'ın önde gelen ortağı olması gerektiğine inandığını ifade eden Trump, "Birlikte egemenliğimizi, güvenliğimizi savunacağız, özgür ve açık Hint-Pasifik bölgesini çocuklarımız ve gelecek birçok nesil için koruyacağız." şeklinde konuştu.





Trump, daha sonra eşi Melani Trump ile Tac Mahal'i ziyaret etti.