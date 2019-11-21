ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'den İran'daki gösterilere destek mesajı

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Washington'un İran'da benzin zammı sonrası başlayan ve ölümlere yol açan ülke genelindeki gösterilere destek verdiğini açıkladı.

Tahran yönetiminin, Washington'un gösterilere destek mesajlarını iç işlerine müdahale sayarak ABD'ye protesto notası iletmesinin ardından bu kez ABD Başkan Yardımcısı Pence, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, İran'daki gösterilere destek verdi.

Pence mesajında şu ifadeleri kullandı:

"İranlılar protestolar için sokağa çıkarken Tahran'daki Ayetullahlar şiddet kullanmayı ve kendi halkını ezmeyi sürdürüyor. Birleşik Devletler'in mesajı açık: Amerikan halkı İran halkının yanındadır."

Bu arada ABD medyasında yer alan haberlere göre, ABD'nin uçak gemisi USS Abraham Lincoln, Beyaz Saray'ın talimatıyla 6 ay sonra ilk kez Basra Körfezi'ne hareket etti.

İRAN'DA BENZİN ZAMMI PROTESTOLARA YOL AÇTI

ABD yaptırımlarının da etkisiyle ekonomik açıdan zor günler geçiren İran halkı, 15 Kasım Cuma günü benzine üç kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından ülkenin birçok kentinde protestolara başladı.

Gösteriler sırasında birçok kentte kamu binaları tahrip edildi. Tahran yönetimi, protestoların büyümesi üzerine cumartesi günü ülke genelinde internet erişimini kesti.

Yetkililer şu ana kadar olaylar sonucu 6 güvenlik görevlisi ve 1 göstericinin hayatını kaybettiğini açıkladı, gösterilerle ilgili gözaltına alınan kişi sayısı da bini aştı. Uluslararası Af Örgütü ise 21 kentte en az 106 kişinin öldüğünü duyurdu. İran yönetimi, gösterilerin ülke dışından organize edildiğini savunuyor.

POMPEO DESTEK VERİNCE İRAN PROTESTO NOTASI VERDİ

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'da benzin zammı sonrası başlayan protestolara ilişkin sosyal medya hesabından, "ABD sizi duyuyor. ABD sizi destekliyor. ABD sizin yanınızda." mesajını paylaşmıştı.

Washington'dan gelen açıklamaları iç işlerine müdahale kabul eden İran, dün ABD'nin İran'daki diplomatik görevlerini yürüten İsviçre'nin Tahran Büyükelçisi Markus Leitner'ı Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.

(AA)