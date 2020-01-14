14 Ocak 2020 Salı 22:16:11 | Son Güncelleme: 14 Ocak 2020 Salı 22:22:06
ABD askerlerinin bulunduğu Taci Askeri Üssü'ne füzeli saldırı
Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD askerlerinin bulunduğu Taci Askeri Üssü'ne füzeli saldırı düzenlendi.
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