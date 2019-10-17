81'lik kurye
Kolombiya'daki bir havalimanında, 81 yaşındaki kadının tekerlekli sandalyesine gizlenmiş 3 kilo kokain ele geçirildi.
SUÇLAMALARI REDDETTİ
Jose Maria Cordova Havaalanı’nda, benzeri görülmemiş bir kaçakçılık vakası yaşandı. Havaalanı yetkilileri, 81 yaşındaki yaşlı bir kadının tekerlekli sandalyesinde bir tuhaflık olduğundan şüphelenerek narkotik polisine haber verdi.
Ekipler, vidalarını söktüğü sandalyenin demir borularının içine gizlenmiş, 3 kilogram kokain buldu. İspanya'ya uçmadan önce yakalanan Irene Mesa de Marulanda isimli kadın, kokainden haberdar olmadığını, sandalyesinin bir süre önce kaybolduğunu ve bir süre sonra bulunduğunu iddia ederek suçlamaları reddetti.
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