81'lik kurye

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Jose Maria Cordova Havaalanı’nda, benzeri görülmemiş bir kaçakçılık vakası yaşandı. Havaalanı yetkilileri, 81 yaşındaki yaşlı bir kadının tekerlekli sandalyesinde bir tuhaflık olduğundan şüphelenerek narkotik polisine haber verdi.

Ekipler, vidalarını söktüğü sandalyenin demir borularının içine gizlenmiş, 3 kilogram kokain buldu. İspanya'ya uçmadan önce yakalanan Irene Mesa de Marulanda isimli kadın, kokainden haberdar olmadığını, sandalyesinin bir süre önce kaybolduğunu ve bir süre sonra bulunduğunu iddia ederek suçlamaları reddetti.