6 yaşındaki çocuğa ters kelepçe takan polis

ABD'nin Orlando kentinde, Eylül ayında altı yaşında bir kız çocuğu, öğretmenine tekme attığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Dennis Turner adlı bir polis memuru tarafından ters kelepçelenerek gözaltına alınan Kaira'nın olay sırasındaki görüntüleri ailesi tarafından yeni yayınlandı.

Polis soruşturmasının ardından olay sırasında başka bir polis memurunun üzerindeki kamerayla çekilen görüntülerin yayınlanması olayı tekrar gündeme getirdi.

ÇOCUK AĞLIYOR

Gözyaşları içinde "Bana bir şans daha verin" diyen çocuğu elleri bağlı olarak polis aracına bindiren Dennis Turner adlı polis memuru görevden alındı.

Bir öğretmenin "Ellerinin bağlanması şart mı?" itirazına rağmen polis, "Evet şart. 28 yıllık meslek hayatımda 6 bin kişiyi gözaltına aldım. En küçüğü yedi yaşındaydı. Rekoru bu kırdı" diye yanıt veriyor.

ABD'de polis memurları, 12 yaşındaki küçük çocukları ancak amirlerinin izniyle gözaltına alınabiliyor. Turner'ın bu kuralı ihlal ettiği için görevden alındığı açıklandı.