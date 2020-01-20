  • Bist 100
    122746
  • Dolar
    5,9155
  • Euro
    6,5597
  • Altın
    296,1530
İstanbul
1 / 7
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Sinan Gümüş resmen Antalyaspor'da Sinan Gümüş resmen Antalyaspor'da
TEMA Vakfı kurucusu Hayrettin Karaca hayatını kaybetti TEMA Vakfı kurucusu Hayrettin Karaca hayatını kaybetti
Trabzonspor ara vermedi Trabzonspor ara vermedi
Samsunspor'dan 31 yıl önceki kazada ölenler için anma töreni Samsunspor'dan 31 yıl önceki kazada ölenler için anma töreni
Bakan Albayrak: Kur, dış politik risklerden minimum etkilenecek Bakan Albayrak: Kur, dış politik risklerden minimum etkilenecek
Bize böylesi lazım: Fabrika çatısına kuran iş insanı, ayda 100 bin TL kazanıyor Bize böylesi lazım: Fabrika çatısına kuran iş insanı, ayda 100 bin TL kazanıyor
Seleznov'dan Galatasaray itirafı: Beni göndermediler Seleznov'dan Galatasaray itirafı: Beni göndermediler
Kenan Işık iyileşiyor mu? Kafa karıştıran iddia! Kenan Işık iyileşiyor mu? Kafa karıştıran iddia!
FETÖ'nün futbol davasında karar! FETÖ'nün futbol davasında karar!
ABD'li fon şirketi Money Maker Management Kanal İstanbul'a talip oldu! ABD'li fon şirketi Money Maker Management Kanal İstanbul'a talip oldu!
Seleznov'dan Galatasaray itirafı: Beni göndermediler Seleznov'dan Galatasaray itirafı: Beni göndermediler
Doya Doya Moda Betül Böçkün kimdir? Doya Doya Moda Betül Böçkün kaç yaşında? Doya Doya Moda Betül Böçkün kimdir? Doya Doya Moda Betül Böçkün kaç yaşında?
Hedef güreşte yine tarih yazmak Hedef güreşte yine tarih yazmak
İran: ABD'nin zayıflığına yol açan şey askeri kapasitemiz değil birliğimiz olmuştur İran: ABD'nin zayıflığına yol açan şey askeri kapasitemiz değil birliğimiz olmuştur
2 bin 153 milyarder dünyanın yüzde 60'ından daha zengin 2 bin 153 milyarder dünyanın yüzde 60'ından daha zengin
Norveç ekibi Valerenga KKTC'de kampa girdi Norveç ekibi Valerenga KKTC'de kampa girdi
Lüksemburg Dışişleri Bakanı Asselborn: AB'nin Filistin'i devlet olarak tanıması gerekiyor Lüksemburg Dışişleri Bakanı Asselborn: AB'nin Filistin'i devlet olarak tanıması gerekiyor
Libya Konferansı'nda kaybolan Putin'i Merkel ve Macron aradı Libya Konferansı'nda kaybolan Putin'i Merkel ve Macron aradı
Azerbaycan'da 'Kanlı Ocak' kurbanları anılıyor Azerbaycan'da 'Kanlı Ocak' kurbanları anılıyor
Libya Konferansı'nda kaybolan Putin'i Merkel ve Macron aradı Libya Konferansı'nda kaybolan Putin'i Merkel ve Macron aradı
Oxfam’dan Davos arifesinde korkunç rapor: İşte küresel ekonominin içler acısı hali Oxfam’dan Davos arifesinde korkunç rapor: İşte küresel ekonominin içler acısı hali
Medipol Başakşehir'de Tunay Torun'un sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi Medipol Başakşehir'de Tunay Torun'un sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi
Gülen'in en yakınındaki isim olan Yusuf Bekmezci İzmir'de yakalandı Gülen'in en yakınındaki isim olan Yusuf Bekmezci İzmir'de yakalandı
Davos Zirvesi yarın başlıyor Davos Zirvesi yarın başlıyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

20 Ocak 2020 Pazartesi 13:20:17 | Son Güncelleme: 20 Ocak 2020 Pazartesi 13:21:41

2 bin 153 milyarder dünyanın yüzde 60'ından daha zengin

İngiltere merkezli uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, 2 bin 153 milyarderin, dünya nüfusunun yüzde 60'ını oluşturan 4,6 milyar kişiden daha zengin olduğunu öne sürdü.

Dünya Ekonomik Forumu'nun Davos'daki yıllık toplantısı öncesinde Oxfam tarafından yayımlanan "Önemseme Zamanı" isimli raporda, dünyanın yüzde 1'lik en zengin kesiminin, 6,9 milyar kişiden 2 kat daha zengin olduğu belirtildi.

Raporda, hükümetlere "eşitsizlik giderici politikalar" hayata geçirilmesi çağrısında bulunuldu.

2 bin 153 milyarderin 4,6 milyar kişiden daha fazla zengin olduğu bildirilen raporda, zengin kişi ve şirketlerin son derece az vergilendirildiği ve bunun sonucunda kamu hizmetlerine daha az kaynak ayırıldığı vurgulandı.

Cinsiyet temelli eşitsizliklere de dikkat çekilirken, kadınların bakım hizmetlerinde orantısız sorumluluk taşıdıkları ve düşük ekonomik fırsatlara sahip oldukları kaydedildi.

Dünyanın en zengin 22 kişisinin Afrika'daki tüm kadınlardan daha fazla varlığa sahip olduğuna işaret edildi.

Küresel ölçekte kadınların günlük 12,5 milyar saatlik ücretsiz bakıcılık hizmetiyle küresel ekonomiye yıllık 10,8 trilyon dolar katkıda bulunduğu belirtilen raporda, bunun da küresel teknoloji endüstrisinin 3 katından daha fazla olduğu vurgulandı.

2030 itibarıyla 100 milyon daha az kişi, yoksulluk içinde yaşayacak

Gelecek 10 yılda her zenginden yüzde 0,5 fazla vergi alınmasının, yaşlı ve çocuk bakımıyla eğitim ve sağlık sektöründeki 117 milyon kişilik iş gücü ihtiyacını karşılayabileceğine işaret edildi.

Eşitsizlikleri yok etmenin, yoksullukla mücadelede ekonomik büyümeden daha etkili olduğu belirtilen raporda, gelir dağılımındaki eşitsizliği yüzde 1 oranında düşüren ülkelerde 2030 itibarıyla 100 milyon daha az kişinin yoksulluk içinde yaşayacağı ileri sürüldü.

Raporda görüşlerine yer verilen Oxfam'ın yöneticilerinden Amitabh Behar, son 10 yılda milyarder sayısının ikiye katlandığını vurgulayarak, "Zengin ve fakir arasındaki ara, eşitsizlik giderici politikalar uygulanmadan kapatılamaz." ifadesini kullandı.

Behar, "bozuk ekonomilerin" milyarderlerin cebini doldurduğu yorumunu yaparak, "Büyük işletmeler, sıradan insanların sırtından para kazanıyor. Tabii ki insanlar, milyarderlerin var olup olmamasını sorgulamaya başlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Mevcut ekonomik sistemden en az yararlananlar arasında kadınların bulunduğuna dikkati çeken Behar, "Milyarlarca saat temizlik, mutfak işiyle yaşlı ve çocuk bakımına harcıyorlar. Ücretsiz iş sektörü, ekonomilerin gizli motoru." yorumunda bulundu.

Oxfam'ın raporunda kullandığı veriler, Credit Suisse'un Küresel Servet Raporu'na dayanıyor.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ