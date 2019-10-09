Yağmur Sarnıç'tan Emre Aşık'a flaş hamle! 100 Cumhuriyet altını...
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Yağmur Sarnıç, çocuklarının babası Emre Aşık’ın mehir bedeli olarak 100 Cumhuriyet altını vermediği iddiasıyla flaş bir hamle yaptı.
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Eski futbolcu Emre Aşık ile çekişmeli boşanma aşamasında olduğu Yağmur Sarnıç arasında sular durulmuyor...
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Takvim gazetesinde yer alan habere göre; birbirlerini dava yağmuruna tutan ikiliden Yağmur Sarnıç, bu kez de eşinin mehir (erkeğin evlenirken eşine verdiği para veya mal) taahhüdünü yerine getirmediğini iddia etti.
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Takvim gazetesinde yer alan habere göre; birbirlerini dava yağmuruna tutan ikiliden Yağmur Sarnıç, bu kez de eşinin mehir (erkeğin evlenirken eşine verdiği para veya mal) taahhüdünü yerine getirmediğini iddia etti.
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Kadın, boşanırken mehir talep edebiliyor.
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Emre Aşık, 'çocuklarına şiddet uyguladığı' gerekçesiyle çocukların velayetini anneden almıştı.
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Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikâyette bulunan eski futbolcu, çocukların darp edilmiş fotoğraflarını delil olarak sunmuştu.
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Pedagog ve polis ekipleri eşliğinde çocuklar, anne Yağmur Sarnıç'tan alınmıştı. Çocuklarını vermek istemeyen Sarnıç, sinir krizi geçirmişti.