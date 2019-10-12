Çocuğun babası Serdar Bilgili!

İş dünyasının önde gelen isimlerinden Beşiktaş Spor Klubü eski başkanı Serdar Bilgili, özel hayatındaki magazinsel haberlerle gündeme yine bomba gibi düştü! Serdar Bilgili, Nazlı Çelik'le yeni evliyken, Amerikalı güzellik ve makyaj uzmanı Ivy Sims’i hamile bıraktığı iddiası tartışma yarattı.