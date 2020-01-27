Billie Eilish 62. Grammy Ödülleri'ne damgasını vurdu
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62. Grammy Ödülleri, Los Angeles'ta Staples Center'da düzenlenen törende sahiplerini buldu.
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18 yaşındaki Billie Eilish müzik dünyasının 'Oscar'ı olarak bilinen Grammy Ödülleri'nde yılın kaydı, yılın albümü, yılın şarkısı başta olmak üzere 5 dalda ödül aldı.
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Sunuculuğunu ABD'li şarkıcı Alicia Keys'in yaptığı törenin açılışında dün helikopter kazasında hayatını kaybeden ABD'li ünlü basketbolcu Kobe Bryant da anıldı.
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Pop şarkıcısı Lizzo, açılıştaki performansına ''Bu gece senin için Kobe'' sözleriyle başladı.
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Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama da Grammy Ödülü'ne layık görüldü. Michelle Obama'nın ''Becoming'' adlı kitabının sesli versiyonu ''En İyi Sözsel Albüm'' ödülünü aldı.
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Tören öncesi katılımcılar kırmızı halıda siyasi mesajlar da verdi. Model ve oyunculuk yapan Megan Pormer'in ABD ve İran bayraklarından yapılan ve üzerinde ''İran ile savaşa hayır'' yazan elbisesi ve şarkıcı ve söz yazarı Joy Villa'nın üzerinde ''Trump 2020'' yazan kırmızı elbisesi dikkati çekti.
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62. Grammy Ödülleri'nin kazananları şöyle:
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Yılın Kaydı: Bad Guy (Billie Eilish)
Yılın Albümü: When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (Billie Eilish)
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Yılın Şarkısı: Bad Guy (Billie Eilish)
En İyi Yeni Sanatçı: Billie Eilish
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En İyi Pop Vokal Albümü: When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (Billie Eilish)
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Yılın Prodüktörü: Finneas
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En İyi Rap Albümü: Igor (Tyler, the Creator)
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En İyi Rap Şarkısı: A Lot (Jermaine Cole, Dacoury Natche, 21 Savage, & Anthony White
En İyi Rap/Sung Performansı : Higher ( DJ Khaled Featuring Nipsey Hussle & John Legend)
En İyi R&B Albümü: Ventura (Anderson .Paak)
En İyi Country Albümü: While I'm living (Tanya Tucker)