Billie Eilish 62. Grammy Ödülleri'ne damgasını vurdu

Tören öncesi katılımcılar kırmızı halıda siyasi mesajlar da verdi. Model ve oyunculuk yapan Megan Pormer'in ABD ve İran bayraklarından yapılan ve üzerinde ''İran ile savaşa hayır'' yazan elbisesi ve şarkıcı ve söz yazarı Joy Villa'nın üzerinde ''Trump 2020'' yazan kırmızı elbisesi dikkati çekti.