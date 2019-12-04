Seray Sever, "Yaptığı şey erkekliğe sığmıyor. Eski ilişkisini deşifre etmek, 'libido' üzerinden anlatmak zaten terbiyesizlikti. Bir kadına yapılan terbiyesizlik vardı orada, çok sinirlenmiştim. Şimdi de hayranına arka odada ne gösterecek çok merak ediyorum. Nasıl gösterecek erkekliğini? Erkekliğini nasıl göstereceğini merak ettim. Yaşayan bir varlık olduğunu sadece oradan gösterebiliyor" ifadelerini kullandı.