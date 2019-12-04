'Çok merak ediyorum nasıl gösterecek erkekliğini?'
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Ünlüler dünyasında son günlerin tepki çeken ismi Can Yaman, şimdi de kadın hayranına yönelik skandal sözleri ile hedef tahtasında yer alıyor.
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Davetli olarak gittiği İspanya’da bir televizyon programına katılan Can Yaman, çirkin açıklaması ile baltayı taşa vurdu. Sosyal medyanın da gündemine oturan sözler sonrası tepkiler çığ gibi büyüdü.
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Ünlü oyuncu, "Buradan Can Yaman’ın mükemmel, ideal bir insan olduğunu düşünerek gideceğiz. Ancak bize Can Yaman’ın bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şeyler anlatabilir misin?" sorusunu yönelten kadın hayranına, "Arka odaya geçelim, kanıtlayayım" yanıtını verdi.
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'Libido' açıklamasının ardından övgü içeren samimi soruya cevabı ile bir kez daha tepkilerin odağında yer alan Can Yaman'a, bir tepki de TV8'de ekranlarında yayınlanan 'Gel Konuşalım' programının yorumcusu Seray Sever'den geldi.
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Seray Sever, "Yaptığı şey erkekliğe sığmıyor. Eski ilişkisini deşifre etmek, 'libido' üzerinden anlatmak zaten terbiyesizlikti. Bir kadına yapılan terbiyesizlik vardı orada, çok sinirlenmiştim. Şimdi de hayranına arka odada ne gösterecek çok merak ediyorum. Nasıl gösterecek erkekliğini? Erkekliğini nasıl göstereceğini merak ettim. Yaşayan bir varlık olduğunu sadece oradan gösterebiliyor" ifadelerini kullandı.
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46 yaşındaki sunucu, "Bir de 'Yakınıma gelip dokun. İstemiyorsan yapacak bir şey yok, sana fırsat vermiştim kaçırdın' diyor. Bu ne ya, bu ne? Allah aşkına bu ne?" dedi.
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Seray Sever, "30 yaşındaki birisi küçük değil, çocuk muamelesi yapamayacağım. Babamın 30 yaşındayken 10 yaşında çocuğu varmış. Bu sözler doğallık değil. Egoyu geçtim, bu kibrin de ötesine geçti" şeklinde konuştu.
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Ünlü sunucu, "Allah akıl fikir ihsan eylesin. Sabah sabah sinirlerim oynadı. Bu çok büyük terbiyesizlik" diyerek, canlı yayında Can Yaman'ı tepkisini sürdürdü.