Aşk yorgunları Türkiye'ye döndü!
Evliliklerindeki sorunlarını atlatan Kenan Doğulu ve Beren Saat Türkiye'ye döndü.
Uzun süredir evliliklerin üzerinde kara bulut dolaşan Kenan Doğulu ve Beren Saat evliliklerindeki sorunlarını aşmış aşk tazelemek için Los Angeses'a gitmişti.
Ünlü çift önceki gün İstanbul'a döndü.
İstanbul Havalimanı’nda kol kola görüntülenen Saat ve Doğulu’yu yardımcıları karşıladı. Kenan Doğulu, fotoğraflarını çeken muhabirlere “Tatil güzel geçti.
Biraz yorgunuz, sonra konuşalım” dedi. Terminalden kol kola çıkan Beren Saat ve Kenan Doğulu, spor giyim tarzlarıyla dikkat çekti.