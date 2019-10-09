Başkomutan, Barış Pınarı Harekatı emrini böyle verdi
Kahraman Mehmetçiklerimiz Suriye'de güvenli bölge için eller tetikte beklerken Başkan Recep Tayyip Erdoğan, harekatın başlangıç emrini böyle verdi.
Kahraman Mehmetçiklerimiz Suriye'de güvenli bölge için eller tetikte beklerken Başkan Recep Tayyip Erdoğan, harekatın başlangıç emrini böyle verdi.
Kahraman Mehmetçiklerimiz Suriye'de güvenli bölge için eller tetikte beklerken Başkan Recep Tayyip Erdoğan, harekatın başlangıç emrini böyle verdi.
Kahraman Mehmetçiklerimiz Suriye'de güvenli bölge için eller tetikte beklerken Başkan Recep Tayyip Erdoğan, harekatın başlangıç emrini böyle verdi.