Arnold Schwarzenegger'den koronavirüse karşı 1 milyon dolarlık bağış
Schwarzenegger şu ifadeleri kullandı: “Kanepede oturmaya ve işlerin ne kadar kötü olduğundan şikayet etmeye asla inanmadım; Her zaman işleri daha iyi hale getirmek için üzerimize düşeni yapmamız gerektiğine inandım. Bu, gerçek aksiyon kahramanlarımızı hastanelerimizin ön saflarında korumanın basit bir yolu ve bunun bir parçası olmaktan gurur duyuyorum.”
72 yaşındaki usta oyuncu, “Doktorlarımız, hemşirelerimiz ve hastane personelimiz bu krizin gerçek aksiyon kahramanlarıdır. Ben filmlerde sadece bir tane oynuyorum. Onlara kişisel koruyucu ekipman hakkı sağlama fırsatı ve sorumluluğumuz var. Şimdi, bu virüsle savaşırken onları güvende tutmak için milyon dolarlık birkaç yüz bin maske satın almak için elinizden ne geliyorsa yapalım ve lütfen kahramanlarımızı desteklemek için bana katılın." dedi.