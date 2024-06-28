Zekayı uçuran cips olur mu?

Cips nasıl zekâyı açabilir ki? Dediğinizi duyar gibiyiz. Evde yapılan paketlenmemiş yiyeceklerin sağlığımıza faydalı olduğunu hatırlayalım. Çocuğunuzun yiyeceği her şeye dikkat ederek onu takip edelim. Çocuğu sağlıklı ve lezzetli yiyeceklerle tanıştırıp, yiyecekleri eğlenceli hale getirelim. İşte zekâyı geliştiren lahana cips tarifi...

Lahana cipsin yapılışı

Lahana cips tarifi için ihtiyacımız olan tek lahanadır. Bir salata kâsesinin içinde lahana yaprakları salata yapar gibi hafifçe yağlanır ve fırın kağıdı yayılmış olan tepsiye tek sıra halinde dizilir. Üstlerine hafif tuz ve karabiber serpiştirilir. 90°C fırında kıtır olana kadar 2-2,5 saat pişirilir.

Afiyet, bal, şeker olsun...