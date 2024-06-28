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28 Haziran 2024 Cuma 17:09:00 - Güncelleme:28 Haziran 2024 Cuma 17:09:00

Zekayı uçuran cips olur mu?

Kaynak: GUNES.COM

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Çocukluk döneminde yenilen besinler, zihin gelişimi için çok önemlidir. Yani ne ekersen onu biçersin sözü yaşanır. Çocukluk döneminde zihin açan yiyeceği söylemden önce çocuğunuzun zihni için sohbet etmeyi unutmayın. Onun bir keşifçi olduğunu, bazı şeyleri merak ettiğini bilin. Çocuğunuza vereceğiniz en iyi hediye, ona örnek olan güzel bir ebeveyn olmaktır. Çocuğun zihnini açan besinlerden birinin cips olduğunu söylesek şaşırır mısınız? Peki, çocukların zihnini hangi cips açıyor? İşte zekâyı arttıran lahana cips ile çocuğunuz hem sağlıklı beslenecek, hem de keyifle cips yiyecek… Detaylar haberimizde…

Cips nasıl zekâyı açabilir ki? Dediğinizi duyar gibiyiz. Evde yapılan paketlenmemiş yiyeceklerin sağlığımıza faydalı olduğunu hatırlayalım. Çocuğunuzun yiyeceği her şeye dikkat ederek onu takip edelim. Çocuğu sağlıklı ve lezzetli yiyeceklerle tanıştırıp, yiyecekleri eğlenceli hale getirelim. İşte zekâyı geliştiren lahana cips tarifi...

Lahana cipsin yapılışı

Lahana cips tarifi için ihtiyacımız olan tek lahanadır. Bir salata kâsesinin içinde lahana yaprakları salata yapar gibi hafifçe yağlanır ve fırın kağıdı yayılmış olan tepsiye tek sıra halinde dizilir. Üstlerine hafif tuz ve karabiber serpiştirilir. 90°C fırında kıtır olana kadar 2-2,5 saat pişirilir.

Afiyet, bal, şeker olsun...

Etiketler : zihin gelişimi çocuk sağlığı lahanacips
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