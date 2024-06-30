Tatlı krizlerine bal gibi çözüm

Fıstık ezmeli hurma topları, tatlı krizlerini sağlıklı bir şekilde yatıştırmak için ideal bir seçenektir. Doğal tatlılıkları ve besleyici içerikleriyle bu lezzetli atıştırmalık, hem tatmin edici hem de enerji verici bir alternatiftir. İşte nefis tarif...

MALZEMELER:



- 10 adet büyük hurma (çekirdekleri çıkarılmış)

- 1/2 su bardağı şekersiz fıstık ezmesi

- 1/4 su bardağı yulaf ezmesi

- 2 yemek kaşığı kakao tozu

- 1/4 su bardağı rendelenmiş hindistan cevizi

- 1 çay kaşığı vanilya özü

- Bir tutam tuz

- Süsleme için: Hindistan cevizi, kakao tozu veya eritilmiş bitter çikolata

HAZIRLANIŞI:



1. Karışımı Hazırlayın: Hurma, fıstık ezmesi, yulaf ezmesi, kakao tozu, rendelenmiş hindistan cevizi, vanilya özü ve tuzu bir mutfak robotunda pürüzsüz bir karışım elde edene kadar karıştırın.

2. Topları Şekillendirin: Karışımdan küçük parçalar alarak avuçlarınızla yuvarlayın ve top şekli verin.

3. Süsleyin: Hurma toplarını hindistan cevizine, kakao tozuna veya eritilmiş bitter çikolataya bulayarak süsleyin.

4. Soğutun: Hazırladığınız tatlı toplarını bir tepsiye dizin ve buzdolabında yaklaşık 30 dakika soğutun.

Afiyet bal şeker olsun...