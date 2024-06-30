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30 Haziran 2024 Pazar 17:30:00 - Güncelleme:30 Haziran 2024 Pazar 17:30:00

Tatlı krizlerine bal gibi çözüm

Kaynak: GUNES.COM

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Tatlı krizlerini sağlıklı ve lezzetli bir şekilde yatıştırmak ister misiniz? İşte size mükemmel bir tarif: Fıstık ezmeli hurma topları! Bu pratik ve besleyici tatlı, doğal malzemelerle hazırlanır ve tatlı ihtiyacınızı karşılar. İşte fıstık ezmeli hurma topları tarifi...

Fıstık ezmeli hurma topları, tatlı krizlerini sağlıklı bir şekilde yatıştırmak için ideal bir seçenektir. Doğal tatlılıkları ve besleyici içerikleriyle bu lezzetli atıştırmalık, hem tatmin edici hem de enerji verici bir alternatiftir. İşte nefis tarif...

MALZEMELER:

- 10 adet büyük hurma (çekirdekleri çıkarılmış)

- 1/2 su bardağı şekersiz fıstık ezmesi

- 1/4 su bardağı yulaf ezmesi

- 2 yemek kaşığı kakao tozu

- 1/4 su bardağı rendelenmiş hindistan cevizi

- 1 çay kaşığı vanilya özü

- Bir tutam tuz

- Süsleme için: Hindistan cevizi, kakao tozu veya eritilmiş bitter çikolata

HAZIRLANIŞI:

1. Karışımı Hazırlayın: Hurma, fıstık ezmesi, yulaf ezmesi, kakao tozu, rendelenmiş hindistan cevizi, vanilya özü ve tuzu bir mutfak robotunda pürüzsüz bir karışım elde edene kadar karıştırın.

2. Topları Şekillendirin: Karışımdan küçük parçalar alarak avuçlarınızla yuvarlayın ve top şekli verin.

3. Süsleyin: Hurma toplarını hindistan cevizine, kakao tozuna veya eritilmiş bitter çikolataya bulayarak süsleyin.

4. Soğutun: Hazırladığınız tatlı toplarını bir tepsiye dizin ve buzdolabında yaklaşık 30 dakika soğutun.

Afiyet bal şeker olsun...

Etiketler : tatlı tarifi günün menüsü atıştırmalık tatlı Fıstık ezmeli hurma topları
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