Kaşarınızı kendiniz yapın!

Her şeyi evde yaptığımız, sağlıklı ve pratik bir döneme geçiş yapıyoruz. Kaşar peyniri, yemeklerin baş rolü haline gelirken hem de yumuşacık dokusuyla adından söz ettiriyor. Peki kaşar peyniri evde nasıl yapılıyor? Evde kaşar peyniri hakkında her şey haberimizde...

Ev Yapımı Kaşar Peyniri Tarifi İçin Malzemeler

4 kg çiğ süt

½ su bardağı yoğurt

1 yemek kaşığı tuz

½ su bardağı peynir mayası

Ev Yapımı Kaşar Peyniri Tarifinin Yapılışı

Sütünüzü kısık ateşte karıştırarak koyu hale gelmesini sağlayın. 70 dereceye gelene kadar yaklaşık kaynatın. Ardından ocaktan alarak soğuk su su dolu bir tencerenin içine oturtup soğutun. Ilık kıvama gelene kadar yoğurdu ilave ederek karıştırın. Hemen sonra peynir mayasını ekleyerek karıştırın. Oda sıcaklığında üzeri kapalı bir biçimde yaklaşık 1,5-2 saat kadar mayalanmaya bırakın. Mayalanan sütü yeniden ocağa alın ve peynirler minik minik topaklar oluşturana kadar tel çırpıcı ile çırparak karıştırın. Tüm taneler elastik bir yapıya ulaşacaktır. Tencerenin kenarında azar azar toparlayın. Topladığınız peynirleri süzgecin üzerine alın ve tahta kaşık yardımıyla sıkıştırarak toplayın. Tülbentin üzerine alın, fazla suyunu süzdürün. Tülbentin içinde üzeri kapalı bir biçimde peyniri bekletin. Kalıplaşan ve dinlenen peynirinizi ertesi gün rondodan geçirin. Yeniden minik taneler elde edin. Ilık su dolu bir tencerenin içerisine aktarın ve kaynatmaya başlayın. Su kaynamaya başladığında peynirleriniz erimeye başlayacaktır. Yeniden toparlayın. Toparladığınız peyniri tezgâhın üzerine alın ve birkaç kez katlayıp şekil verin. Tuzunu ilave edin. Şekil verdikten sonra tekrar suyun içine atın bir dakika kadar pişirin. Ardından çıkarıp tezgâhın üzerinde soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra dolaba kaldırıp 1 gün dinlendirin. Peyniriniz dinlendikten sonra afiyetle yenmeye hazır.

Afiyet, bal, şifa olsun...