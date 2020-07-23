Zonguldak'taki sonik patlama paniğe neden oldu

Zonguldak’taZonguldak’ta yaşanan patlama sesleri Alaplı, Ereğli, Kozlu, Kilimli ilçelerinde paniğe neden oldu. Kısa bir süre sonunda da Karadeniz Ereğli Belediyesi’nden açıklama geldi.



Patlamayla ilgili yüzlerce kişi sosyal medyadan paylaşım yaptı. Karadeniz Ereğli Belediyesi'nden beklenen açıklama geldi. Açıklamada "Bugün, kentimiz ve bölgemizde de hissedilen patlama seslerinde korkulacak bir durum yok. Ereğli semalarından geçen F-16 Savaş uçaklarımız ses duvarını aştı. Herhangi bir can veya mal kaybı yok." denildi.



SONİC PATLAMASI NEDİR?

Ses, bir ortamın taneciklerinin bir dalga kaynağı tarafından titreştirilmesiyle oluşan periyodik bir basınç dalgasıdır. Bu dalgalar kulak tarafından toplanır ve beyinde ses olarak algılanır. Ses dalgaları, deniz seviyesinde ve 20º C sıcaklıkta 343 m/s hızla yayılır. Sonik patlama, ses dalgalarını oluşturan kaynağın ses hızında veya ses hızından daha hızlı hareket etmesinin bir sonucudur. Sonik bomlar, insan kulağına patlama veya gök gürültüsü gibi büyük sesler üretir.