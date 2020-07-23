  • BIST
    119252
  • Dolar
    6,8491
  • Euro
    7,9395
  • Altın
    414,5970
İstanbul
22 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yüksek Askeri Şura toplantısı başladı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 8 yabancı uyruklu terörist yakalandı
Almanya, Türkiye'ye seyahat kısıtlamasını kaldırıyor
İsrail ordusundan Lübnan sınırındaki birliklere takviye
Ayasofya içerikli Cuma mesajları! Ayasofya temalı resimli Cuma mesajları
Almanya'da WhatsApp skandalı büyüyor!
Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcı çocuğa sürpriz
Kurban Bayramı'nda en çok nelerden şikayet ediyoruz?
Başakşehir'den Real Madrid'e sürpriz transfer
Zonguldak'taki sonik patlama paniğe neden oldu
Türkiye'nin askeri seçenekleri masada!
'Dijitalleşme global rekabette stratejik öncelik olarak görülmeli'
Libya'da 10 ton patlayıcı imha edildi
"Okulların açılmasında bayram süreci belirleyici olacak"
Antalya sahilleri değil, Konya Ovası
Çinliler 7 ay sonra Türk doğal taşı ve mermeri için geliyor
Belçika'da Kovid-19 vakaları artışa geçti
Tatil paketi satın alacaklar dikkat!
Bakanı Varank Açıkladı: MEB ile eğitim-öğretim alanında protokol imzalayacağız
Soğan ve patateste hasat verimli geçti, ihracat serbest bırakıldı
Üreticilere yüzde 75 hibe desteğiyle 6 bin 100 ton tohum dağıtıldı
Başkan Erdoğan YAŞ toplantısı öncesi Anıtkabir'de
Bakan Süleyman Soylu'dan kadına şiddetle ilgili açıklama
Kurbanlık için küçükbaş önerisi
23 Temmuz 2020 Perşembe 12:25:00 - Güncelleme:23 Temmuz 2020 Perşembe 12:25:00

Zonguldak'taki sonik patlama paniğe neden oldu

ABONE OL

Zonguldak'ta yaşanan son dakika patlama sesleri Alaplı, Ereğli, Kozlu, Kilimli ilçelerinde paniğe neden oldu. Kısa bir süre sonunda da Karadeniz Ereğli Belediyesi'nden açıklama geldi.

Zonguldak’taZonguldak’ta yaşanan patlama sesleri Alaplı, Ereğli, Kozlu, Kilimli ilçelerinde paniğe neden oldu. Kısa bir süre sonunda da Karadeniz Ereğli Belediyesi’nden açıklama geldi.

Patlamayla ilgili yüzlerce kişi sosyal medyadan paylaşım yaptı. Karadeniz Ereğli Belediyesi'nden beklenen açıklama geldi. Açıklamada "Bugün, kentimiz ve bölgemizde de hissedilen patlama seslerinde korkulacak bir durum yok. Ereğli semalarından geçen F-16 Savaş uçaklarımız ses duvarını aştı. Herhangi bir can veya mal kaybı yok." denildi.

SONİC PATLAMASI NEDİR?

Ses, bir ortamın taneciklerinin bir dalga kaynağı tarafından titreştirilmesiyle oluşan periyodik bir basınç dalgasıdır. Bu dalgalar kulak tarafından toplanır ve beyinde ses olarak algılanır. Ses dalgaları, deniz seviyesinde ve 20º C sıcaklıkta 343 m/s hızla yayılır. Sonik patlama, ses dalgalarını oluşturan kaynağın ses hızında veya ses hızından daha hızlı hareket etmesinin bir sonucudur. Sonik bomlar, insan kulağına patlama veya gök gürültüsü gibi büyük sesler üretir.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER