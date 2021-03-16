Zonguldak'ta kayboldu, Tekirdağ'da bulundu

Trakyalı balıkçılar, nasiplerini aramak için Zonguldak açıklarına gitti. Av sonrası Tekirdağ'a dönüşe geçen balıkçılar teknede bir kedi olduğunu fark etti. Bu sırada kedisi kaybolan Murat Karakuş ise, Zonguldak Limanı'nda aranırken, bir teknenin kısa süre önce ayrıldığını öğrendi.



Karakuş, Tekirdağ'a tam yol ileri yapan teknenin kaptanı İdris Şeremet'le bağlantı kurdu. Kedisinin teknelerinde olduğunu öğrenen Karakuş, kaptan Şeremet'ten beklemelerini istedi. Bir tekneyle açılan Karakuş, Zonguldak açıklarında bekleyen balıkçılardan kedisini teslim aldı.