Zirveye fırtına engeli

AĞRI Dağı'nın zirvesine, kış tırmanışlarının açılışıyla çıkmak isteyen Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDP) Başkanı Ersan Başar ve dağcılar, fırtına engeline takıldı. 4 bin 800 metrede dağcılar, fırtına nedeniyle zirve yapamadan dönmek zorunda kaldı. Başar, "Dağın 4 bin 800 metresinde saatte yaklaşık 70 kilometre hızla esen rüzgar vardı, dönme kararı aldık" dedi.

