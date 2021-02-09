Zirveye fırtına engeli
AĞRI Dağı'nın zirvesine, kış tırmanışlarının açılışıyla çıkmak isteyen Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDP) Başkanı Ersan Başar ve dağcılar, fırtına engeline takıldı.
AĞRI Dağı'nın zirvesine, kış tırmanışlarının açılışıyla çıkmak isteyen Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDP) Başkanı Ersan Başar ve dağcılar, fırtına engeline takıldı. 4 bin 800 metrede dağcılar, fırtına nedeniyle zirve yapamadan dönmek zorunda kaldı. Başar, "Dağın 4 bin 800 metresinde saatte yaklaşık 70 kilometre hızla esen rüzgar vardı, dönme kararı aldık" dedi.